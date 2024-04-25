Происшествия

Баня горела в пустошкинской деревне Гультяи из-за неисправности печи

Баня горела в деревне Гультяи Пустошкинского района 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 18:08. В бане огонь повредил потолок. Причина – предположительно неисправность устройства печного оборудования.

А в 2:57 стало известно о возгорании на улице Каштановой в деревне Гвоздово Великолукского района. В хозяйственной постройке сгорела кровля, также сгорели дрова. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. От огня спасли жилой дом и хозяйственную постройку.