Политика

Александр Котов: На каждом этапе развития страны и региона парламентарии принимали взвешенные и действенные решения

С Днем российского парламентаризма депутатов всех уровней, сенаторов, жителей Псковской области от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Парламентаризм – одна из основ российской государственности. Формирование законодательной базы во многом определяет как глобальный вектор развития страны и общества, так и жизнь каждого отдельного гражданина. Безусловно, это накладывает на депутатов всех уровней ответственность за каждое принятое решение, за каждый сделанный выбор», - отметил Александр Котов.

Для регионального парламентаризма этот год особенный – в начале апреля отмечалось 30-летие областного Собрания депутатов, три десятилетия назад была создана Парламентская Ассоциация Северо-Запада России, напомнил спикер парламента.

«Пройденный путь убеждает, что на каждом этапе развития страны и региона парламентарии принимали взвешенные и действенные решения, даже если этому предшествовали жаркие споры и политические дебаты. Уверен, что так будет и впредь, потому что задача законодательной власти, работающей во взаимодействии с исполнительными органами, заключается в отстаивании национальных интересов, реализации социально-экономического потенциала территорий и улучшении качество жизни людей. С праздником! С Днём российского парламентаризма!» - заключил Александр Котов.