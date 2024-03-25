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АвтоМир / Происшествия

Жителю Псковского района грозит тюрьма за нетрезвое вождение

27.04.2024 09:57|ПсковКомментариев: 0

Нетрезвого водителя, который ранее уже совершал аналогичное преступление, остановили в деревне Моглино Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района. 

В ходе дознания установлено, что 34-летний мужчина, ранее осужденный за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, имея непогашенную судимость, утром 20 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль механического транспортного средства – мопеда марки «Альфа». Пьяный водитель поехал на мопеде от своего дома в деревне Моглино Псковского района, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции и отстранен от управления транспортным средством.

Орган дознания наложил арест на мопед с целью дальнейшей его конфискации. 

Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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