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Депутаты областного Собрания десятилетиями были вместе с жителями региона - Михаил Ведерников

Депутаты Псковского областного Собрания десятилетиями были вместе с жителями региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию регионального парламента, которое проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 12 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все эти десятилетия депутаты областного Собрания были вместе с жителями региона. Даже по самым грубым подсчётам, депутаты принимают около семи законов в месяц. Ваш труд достоин уважения. Благодарю вас за плодотворную работу и своевременное принятие важных решений», — сказал Михаил Ведерников и вручил медаль Княгини Ольги председателю регионального парламента Александру Котову и вице-спикеру Игорю Дитриху за активную законотворческую деятельность и вклад в социально-экономическое развитие Псковской области.

За большой вклад в развитие парламентаризма, совершенствование законодательства Псковской области почетной грамотой губернатора награждены депутаты Антон Минаков и Елена Даньшова.

Псковское областное Собрание депутатов приступило к работе 30 лет назад, 8 апреля 1994 года. За три десятилетия было избрано семь созывов, депутатский мандат получили 146 псковичей.

Созданию первого в истории региона законодательного органа предшествовал глобальный политический кризис, который привёл к ликвидации представительных органов государственной власти России.

За 30-летнний период четырежды менялся численный состав депутатского корпуса и принцип его формирования. Первый созыв состоял из 21 депутата-одномандатника, в третьем выборы впервые прошли по смешанной системе, появились депутаты, избранные по партийным спискам, а общее число увеличилось до 33-х. С четвёртого по шестой созыв псковичи выбирали 44 депутатов, половину – по округам, половину по спискам партий. В действующем седьмом созыве, избранном в сентябре 2021 года, 26 депутатов, 13 из которых избраны в округах. Срок полномочий созыва составляет 5 лет.

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Подробно об истории регионального парламента рассказывает специальный проект «Собрание» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Со всеми выпусками программы можно ознакомиться по ссылкам ниже.