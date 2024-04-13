Общество

Концепцию развития мемориального парка в Самолве представят Владимиру Мединскому

Памятник Александру Невскому в деревне Самолва Гдовского района останется в веках, заявил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский у мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в поселке Самолва Гдовского района 18 апреля, в День воинской славы России.

По его словам, в разработке находится концепция дальнейшего развития мемориального парка, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Этот памятник останется в веках, как деяния Александра Невского, его детей и внуков. Я давно собирался приехать, не был здесь два с половиной года, приехал посмотреть, как здесь все обжито. Сейчас посмотрим концепцию дальнейшего развития мемориального парка, есть планы», - рассказал Владимир Мединский.

Также он, пользуясь случаем, хотел показать монумент своему сыну.

«Хотел показать монумент сыну. Необычное место, поразительное», - отметил помощник президента.

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Напомним, Владимир Мединский прибыл в Псковскую область 18 апреля с рабочим визитом.