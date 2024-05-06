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Общество

Акции, концерты, благоустройство: Как Великие Луки встретят День Победы

07.05.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

В этом году Псковская область, как и многие другие регионы, из соображений безопасности отказалась от массовых мероприятий на День Победы, в том числе от парада и акции «Бессмертный полк» в очном формате. Однако праздник никто не отменял - в разных частях региона организуют множество площадок, посвященных памятной дате.

Псковская Лента Новостей выяснила, как готовятся к 9 мая в Великих Луках, какие культурные события пройдут в ближайшие дни, и в каких патриотических акциях могут принять участие жители города воинской славы.

 

Активная подготовка

В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всему региону проходят различные мероприятия, в которых участвуют волонтеры, молодежь, представители различных общественных организаций.

Одной из самых масштабных акций стал «Диктант Победы», состоявшийся в Псковской области 26 апреля. На центральной площадке мероприятия в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта свои исторические знания проверили 115 человек, среди которых были преподаватели и студенты, учащиеся общеобразовательных школ города, члены Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, патриотических клубов, общественных организаций, движения «Волонтеры Победы», городской ветеранской организации.

Фото: ВЛГАФК / «ВКонтакте»

В этот же день в МБУ ДО «Детская школа искусств» организовали литературно-музыкальный вечер «Шёл солдат, друзей теряя...», в рамках которого собравшиеся почтили память погибших, ознакомились с произведениями о войне, малоизвестными историческими фактами, письмами военных лет, послушали песни в исполнении вокального ансамбля «Мозаика», хора младших классов, юных флейтистов, гитаристов, клавишников и вокального квартета.

3 мая в Великих Луках на территории нового сквера на пересечении улицы Ставского и проспекта Ленина появился «Сад памяти». Волонтёры, активисты юнармейского движения, кадеты, воспитанники клуба «Маргелов» и активисты «Союза десантников Псковской области», руководство города, депутаты и представители фонда «Защитники Отечества» высадили пять молодых деревьев туи и более 70 кустарников.

Фото: Telegram-канал администрации Великих Лук

«Посадка деревьев, кустарников, уход за городом – это у нас заложено в традициях. У великолучан это в самом сердце, и это правильно. Важно, что в этой акции принимает участие и совсем молодежь, и взрослое население. И всё это идет на пользу нашему городу воинской славы Великие Луки», - обратился к собравшимся глава города Николай Козловский.

Присоединилась южная столица и к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Накануне праздника волонтеры муниципального центра добровольчества Великих Лук вручают символ Победы жителям и гостям города в общественных местах. С 6 по 8 мая получить георгиевскую ленту можно на площадке у торгового центра «Апельсин» и на площади Рокоссовского в 16:00.

Фото: «Молодёжь Великих Лук» / «ВКонтакте»

«Разместив ленту у сердца, вы отдаете дань памяти героическому прошлому нашей Родины, а также отваге и мужеству тех, чьими силами ковалась Победа!» - напоминают добровольцы.

Ребята из Дома детского творчества им. А. Матросова тем временем изготовили красивые георгиевские ленточки в технике «Канзаши», предназначенные для ветеранов Великой Отечественной войны. А 4 мая горожане делали «Брошь Победы» (красную гвоздику на георгиевской ленте) на мастер-классе в МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки».

Благоустройство воинских захоронений

Во всех муниципалитетах накануне Дня Победы традиционно благоустраивают мемориалы и приводят в порядок памятные места. Великолучане тоже присоединились к Всероссийскому субботнику и навели порядок на Аллее памяти 6-ой роты.

Другие мемориалы не остаются без внимания. Учебные заведения, организации и предприятия города на регулярной основе организуют субботники на братских захоронениях в Великих Луках и окрестностях, поддерживают их в достойном виде в течение всего года.

Так, участники патриотического клуба «Я горжусь» и волонтерского отряда «На старте» Великолукской государственной академии физической культуры и спорта недавно поработали над благоустройством памятных мест на территории Коломенского кладбища, где покоятся многие известные великолучане, а также участники войн XIX-XX веков.

Фото: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Напомним, в рамках федеральной программы на благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков Псковская область получила почти 17 млн рублей. На указанные средства планируется отремонтировать более 30 воинских захоронений, увековечить имена 200 воинов, погибших при защите Отечества. Еще более 6 млн рублей на содержание и благоустройство воинских захоронений в этом году будет выделено в рамках областной программы. Средства направит и каждый из муниципалитетов.

В Великих Луках масштабные ремонтно-реставрационные работы сейчас ведутся на объекте культурного наследия федерального значения «Могила Матросова Александра Матвеевича (1924-1943)». Памятник сооружён в 1954 году на могиле героя, чьи останки в июне 1948 года были перенесены в Великие Луки из-под деревни Чернушки, где Матросов геройски погиб и был первоначально похоронен. Ремонт объекта планируется завершить до 15 июня 2024 года.

Онлайн-акции

Большой пул мероприятий проводится в образовательных учреждениях региона. К примеру, в рамках всероссийской акции «Письмо солдату» учащиеся пишут письма со словами поддержки и поздравлениями с предстоящим Днем Победы для военнослужащих, а в офисных зданиях, учебных заведениях, на предприятиях и в организациях проходит акция «Стена памяти». Там выставляют стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны - дедов и прадедов учащихся и работников организаций.

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта продолжает реализацию образовательно-исследовательского проекта «Память и слава ВЛГАФК», который стартовал в 2020 году. На сайте вуза размещают краткие биографические очерки и фотографии участников Великой Отечественной войны, которые в разные годы работали в учреждении, а также родственников преподавателей, сотрудников и студентов. В фойе главного корпуса академии размещён баннер «Память и слава ВЛГАФК», в настоящее время Музей спорта, волонтёрский отряд и патриотический клуб «Я горжусь» готовят вторую часть, ведётся сбор биографий и фотографий героев.

Фото: ВЛГАФК/ «ВКонтакте»

Также вуз присоединился к всероссийской акции «Окна Победы», которая давно полюбилась жителям Великих Лук и других городов. Напомним: на протяжении последних лет для того, чтобы отметить праздник и почтить память павших, совсем необязательно выходить из дома.

Можно оформить окна своей квартиры или дома с помощью рисунков, трафаретов, фотографий, посвященных Победе, и поделиться снимками с праздничными украшениями в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды60.

Для удобства участников Движение Первых разработало более 30 трафаретов наклеек, на которых изображены символы Великой Победы: георгиевские ленточки, знаменитые памятники «Родина-мать зовет!» и «Алеша», голуби и гвоздики. Скачать их можно на сайте.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году тоже проходит онлайн в разных форматах. С 1 по 12 мая всем желающим предлагается заменить аватары в социальных сетях и мессенджерах на портрет своего героя-участника Великой Отечественной войны или труженика тыла. Хэштеги акции, которые рекомендуется добавлять к рассказам о героях, - #нашБессмертныйполк и #ДеньПобеды60. Выбрать фон для аватара можно через онлайн-конструктор на сайте Бессмертного полка России.

Кроме того, портреты победителей предлагают размещать в окнах квартир и домов, личных автомобилей, наносить на одежду и публиковать фото в соцсетях. 9 мая по всей стране пройдут трансляции портретов ветеранов.

Культурная афиша

У великолучан есть ещё одна возможность присоединиться к акции «Бессмертный полк» - в рамках концертной программы «Победа во имя жизни», которая состоится в Доме культуры Ленинского Комсомола 8 мая в 18:00. Для этого нужно взять с собой фотографию героя, приближавшего Великую Победу, и прийти на концерт, в котором примут участие творческие коллективы ДК и приглашенные артисты города. Вход свободный.

Помимо этого мероприятия пройдут и другие, подготовленные комитетом культуры администрации города к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая в 11:00 в МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М. П. Мусоргского» состоится концерт «Победный май» в рамках «Детской филармонии». 13 мая там же запланировано выступление «Наследники Победы» образцового коллектива театра детской песни «Летний дождь», начало — в 13:30.
В МБУК «ЦГБ им. М. И. Семевского» в филиале № 1 на Ставского 7 мая в 12:00 будет организован час памяти «Чтобы помнили про подвиг вечно...». В городской детской библиотеке им. А. Гайдара в полдень начнутся громкие чтения с обсуждением рассказов А. Митяева «А в книжной памяти мгновения войны», а в 13:00 — исторический экскурс
«О героях Победы». В 16:30 в филиале библиотеки на Ботвина, 13 состоится патриотический час «Маленькие солдаты Великой Отечественной войны».
Городской Дом Культуры имени Ленина приглашает великолучан и гостей города на сольный концерт солиста Гиви Милякова, посвящённый Дню Великой Победы. 7 мая в 18:30 на сцене прозвучат авторские произведения, популярные композиции патриотической направленности и, конечно же, песни военных лет. Помимо этого, гостей ждет лазерное шоу.
Выставочный зал «Мир искусств» ДХШ им. А. А. Большакова в праздничные дни приглашает жителей и гостей города на выставку работ победителей Международного конкурса детского творчества «Правда о войне», которая будет работать с 3 мая по 1 июня (вход свободный). С 8 мая по 1 июня можно посетить выставку «Шаги Победы» в МБУК ДО ДШИ «Центр». 9 мая откроется выставка «Мой герой» в Краеведческом музее города Великие Луки.

Обширную программу в честь Дня Победы подготовили в «Луки Парке». 7 и 8 мая там организуют фотоаллею «А зори здесь тихие…» и акцию «Георгиевская ленточка». Кроме того, любой желающий сможет написать «Письмо на фронт»: в течение работы парка принимаются письма для солдат, также состоится бесплатный мастер-класс по оформлению полевых писем, которые впоследствии будут отправлены великолукским военнослужащим в зону СВО.

9 мая полевая почта продолжит свою работу. С 11:00 до 13:00 можно будет подкрепиться на полевой кухне, посетить мастер-класс по оригами «Журавли нашей памяти», получить георгиевскую ленточку.

10 мая с 12:00 до 17:00 для гостей распахнёт двери партизанская деревня: интерактивные тематические площадки «Ожившая история» привезёт Дновский районный культурный центр. В течение дня запланирована концертная программа от образцового художественного коллектива «Ансамбль танца «Контраст» Дновского РКЦ (руководитель - Юрий Воронов), по соседству будет функционировать палатка с шашлыком от местного производителя.

И ещё один подарок, который ждёт великолучан в праздничные дни, — это открытие сезона фонтанов. Планируется, что они будут работать 8, 9, 10 и 11 мая с 8:00 до 23:00, а с приходом теплой летней погоды перейдут на постоянный режим работы.

Великие Луки внесли большой вклад в Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Спустя почти 80 лет со Дня Победы великолучане сохраняют память, историю и традиции поколения, которое защищало и освобождало город, восстанавливало его из руин. Майские дни — ещё один повод вспомнить о героях, определивших исход Великой Отечественной войны и вернувших страну к мирной жизни.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #праздник #день Победы #май
Источник: Псковская Лента Новостей
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