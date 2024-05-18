Общество

Еще одна пара псковичей сыграла свадьбу на выставке «Россия»

Всероссийский свадебный фестиваль продолжается на выставке-форуме «Россия». Сегодня, 18 мая, церемония бракосочетания прошла для девяти пар из регионов Северо-Западного федерального округа, в их числе — псковичи Антон и Алена, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Седьмой день фестиваля прошел в тематике «Свадебные гуляния». На главной уличной сцене развернулся настоящий праздник с народными песнями, танцами и свадебными обрядами.

Молодожены приняли участие в уличном шествии в национальных костюмах Псковской земли, демонстрируя традиционное исполнение свадебного обряда Печорского муниципального округа. Музыкально пару сопровождали гармонь, балалайка, другие музыкальные и шумовые инструменты. Брачующиеся получили частичку огня Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен на выставке в рамках старта Года семьи.

Антон и Алена знакомы уже три года, их теплая дружба переросла в романтические отношения. Сначала они планировали скромную свадьбу без пышного торжества, а дату выбрали на зиму, но затем решили подождать теплых дней. Изменение даты празднования свадьбы привело к предложению зарегистрировать брак в столице. По словам Алены, это было неожиданно, но пара решила, что достойно представит свой регион на Всероссийском фестивале.

Невеста одета в праздничную рубаху и сарафан кругляк с грудинкой из льна. Голову невесты украсил убор «Венец». Образ жениха — белая с вышивкой рубаха, картуз, порты и жилетка.

Фольклорный ансамбль «Уграда» и ансамбль русской народной песни «Очелье» выступили на главной сцене фестиваля. Они познакомили зрителей с лирическими, свадебными, хороводными, женскими плясовыми песнями, бытовавшими в старину в Псковской области, а также с песнями из репертуара известной усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой.

Ждала гостей выставки от Псковской области и яркая концертная программа: зрителям показали отрывок из спектакля «Ванька-мечтатель» по мотивам народных сказок Псковской области. Это шуточная история, наполненная традиционными свадебными песнями и обрядовыми действиями.

Кроме того, на сцене зоны культурных проектов прозвучали фольклорные песни разных районов Псковской области, русские народные песни, игра на гуслях и балалайке от народных коллективов Псковской области.

Всероссийский свадебный фестиваль на площадке выставки «Россия» проходит впервые. Фестиваль стартовал на Красную горку, 12 мая, — тогда прошла самая массовая одновременная церемония бракосочетания. В ней приняла участие 151 пара, среди которых псковичи Александр и Ольга. Всю неделю — до 19 мая — на выставке проходят тематические дни, посвященные этапам свадебного обряда, различным обычаям. Каждый из них будет связан с традициями регионов и народов России.

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Также в этот день на стенде Псковской области студия цветов «Васса» при Псково-Печерском монастыре представила свою деятельность и провела мастер-классы. Проект направлен на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей и включает в себя не только обучение церковной флористике.