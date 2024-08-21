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Общество

Срок содержания Александра Грацкого под стражей продлили до 9 сентября

21.08.2024 17:48|ПсковКомментариев: 0

Бывшему заместителю главы администрации города Пскова, экс-начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей на один месяц - до 9 сентября включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, Александра Грацкого заключили под стражу по обвинению в получении взятки в особом крупном размере. Его задержали на рабочем месте в марте. 

Бывший чиновник обвиняется в том, что в 2022 году получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

Позже в деле появился второй эпизод. По версии следствия, в период с 15 по 18 сентября 2023 года известный псковский бизнесмен Артем Мхоян, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам. В настоящее время в отношении Мхояна сняты ранее выдвинутые обвинения, и его статус переквалифицирован в свидетели.

Затем был выявлен еще один, третий эпизод: в период нахождения в указанной выше должности фигурант получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от подрядчика по муниципальным контрактам за совершение в пользу юридического лица действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ по ремонту дорожного полотна и дворовых территорий города Пскова.

Ранее замглаве администрации Пскова продлевали срок содержания под стражей до 21 августа.

Теги: #уголовное дело
Источник: Псковская Лента Новостей
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