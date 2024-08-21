Общество

Псковские и витебские педагоги обсудят вопросы подготовки квалифицированных кадров

Программа Дней Витебской области в Пскове, которые пройдут с 28 по 31 августа, включает ряд мероприятий, которые адресованы педагогическому сообществу регионов России и Республики Беларусь и затрагивают актуальные для обоих государств вопросы сферы образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Круглый стол «Подготовка квалифицированных кадров: опыт работы и стратегия развития» с международным участием пройдет 29 августа на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, который является структурным подразделением Псковского политехнического колледжа. Мероприятие состоится с участием руководителей и специалистов ведущих учреждений профессионального образования Псковской и Витебской областей.

Систему подготовки кадров в Витебской области представит заместитель начальника главного управления по образованию Витебского областного исполнительного комитета Марина Бабашинская. Практико-ориентированному обучению, как основе формирования профессиональных навыков, будет посвящен доклад директора Витебского государственного индустриального колледжа Руслана Винокурова. Директор Витебского государственного индустриально-технологического колледжа Ирина Киселева представит опыт взаимодействия учреждения образования с организациями — заказчиками кадров для востребованных отраслей экономики.

С ролью Центра компетенций в подготовке, переподготовке, повышении квалификации учащихся и взрослого населения познакомит директор Оршанского государственного аграрного колледжа Николай Барышев.

На пространстве Финского парка в Дни Витебской области в Пскове разбиты сразу несколько разных тематических площадок и локаций. Интерактивные программы, презентации и мастер-классы подготовили для псковичей и гостей Пскова специалисты Витебского государственного индустриально-технологического колледжа, Витебского государственного колледжа легкой промышленности, Оршанского государственного колледжа имени Корначенка.

Образовательные учреждения Псковской и Витебской областей на протяжении ряда лет активно развивают самые разные направления взаимодействия, реализуют совместные проекты и обмениваются опытом работы. На текущий момент заключено 23 соглашения между профессиональными образовательными организациями областей. Так, например, на осень запланирована трехнедельная стажировка студентов Великолукского механико-технологического колледжа и Псковского кооперативного техникума в Витебский государственный индустриальный колледж в рамках реализации образовательной программы по специальности «Поварское и кондитерское дело».

Дни Витебской области в Пскове проводятся в рамках договоренностей, достигнутых между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным. До этого Дни Витебской области в Пскове проходили в сентябре 2022 года. В прошлом году состоялись Дни Псковской области в Витебске. Мероприятие пользовалось огромным успехов — за два дня его посетило более 30 тысяч человек.