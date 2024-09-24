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Время потеряшек: кого искали в Псковской области в этом сезоне

С наступлением осени традиционно становится больше тех, кто пошёл в лес и заблудился. В этом году сезон «потеряшек» начался раньше, ещё в середине лета, когда стали появляться первые дары природы в виде лисичек. В лесные массивы Псковской области потянулись вереницы любителей «тихой охоты», и не все из них смогли вернуться домой самостоятельно.

Псковская Лента Новостей вспоминает истории поисков, в том числе те, к которым приложили лапы хвостатые спасатели, и публикует рекомендации для жителей региона, намеревающихся пойти за грибами, ягодами или в поход в ближайшие выходные.

«Везучие»

Ежегодно в бескрайних лесах Псковской области, в которых действительно легко заблудиться, теряются десятки человек. Вернуться к родным и близким им помогают сотрудники полиции, спасатели МЧС, волонтёрские поисковые отряды, неравнодушные граждане. И, конечно же, доля везения.

Так, в Порховском районе в сентябре полицейские вывели из леса 64-летнюю пенсионерку, которая отправилась за грибами в районе деревни Смоленец и по возвращении не смогла найти дорогу домой. Поняв, что самостоятельно не выйдет из леса, она позвонила в полицию. На место выехали участковый и оперуполномоченный, они постоянно держали связь с заблудившейся женщиной, которая описывала им особенности местности вокруг, оказывали ей психологическую поддержку. В результате потерявшуюся нашли менее чем за час. Медицинская помощь ей, к счастью, не потребовалась.

Чуть меньше повезло 84-летней Людмиле Субаковой, которая сутки простояла в болоте. Пенсионерку спасли добровольцы из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Псковской области. Поиски оказались не из простых: у женщины был с собой телефон, и, несмотря на преклонный возраст, она сохраняла силы и могла разговаривать, но объяснения были путанными, спасатели долго не могли определить ее местоположение. Две из трёх групп сами увязли в трясине и не смогли пробраться к предполагаемому месту нахождения пенсионерки. В ночь на 15 сентября бабушку всё же отыскали по пояс в топи, эвакуировали на носилках — на обратном пути силы у женщины кончились — и передали врачам.

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

А 73-летняя Тамара Гуняшева в это время мужественно выживала в лесу, где провела в общей сложности девять дней и восемь ночей. Заблудилась она в Гдовском районе, а нашли ее уже на территории Ленинградской области. К поискам подключились добровольцы «ЛизаАлерт» Псковской области и Петербурга, поисковики «Экстремума», сотрудники МЧС, полиции, поисково-спасательного отряда Гдова, местные жители.

Спасённая пенсионерка впоследствии отмечала, что совсем не знала тех мест, и лесным человеком не является. За грибами отправилась вместе с детьми подруги, в какой-то момент отстала и потерялась. «Стала кричать – не отвечают. Ночь настала, я нашла траву погуще, накидала на неё веток, земля-то холодная. Вздремнула. Утром слышала, что где-то сигналят – видимо, мне. Пыталась выйти на звук, но каждый раз почему-то приходила на то же место. Кружила. Потом слышала выстрелы, но очень далеко и непонятно откуда», - рассказала поисковикам Тамара Гуняшева.

Женщина пыталась выйти к людям вдоль реки, бродила по лесу в поисках дороги, ела ягоды, пила воду из-подо мха. Через несколько дней ноги, обутые в чужие сапоги и посему стертые, привели её на болото. Там она собирала клюкву и всё больше лежала, силы были на исходе. Чувство страха заглушали холод, голод, дождь и комары. Карманный нож потеряла в первый же день, очки – на второй. А вот яркое жёлтое ведро пенсионерка берегла в надежде, что по нему её могут найти — так и вышло. На девятый день она услышала жужжание квадрокоптера, после появления которого послышались и голоса.

«Вскоре ко мне из леса вышла дочка подруги и с ней две девушки. Потом подошли ещё люди. Забинтовали мне ноги, взяли под руки – и вместе мы вышли из леса. Помню ещё, шла и удивлялась: я ведь больше недели почти ничего не ела, похудела – штаны сваливаются, а голова совсем не кружится. Сейчас чувствую себя хорошо, прошла обследование – никаких проблем, только ноги всё ещё болят. Огромное спасибо всем, кто меня искал и нашёл! Везучая я, правда?» - вспоминает женщина.

«Знакомые места»

Гдовский район традиционно пользуется повышенным спросом у любителей «тихой охоты», соответственно, и теряются они там чаще. Только за август спасатели местного поисково-спасательного отряда вывели из леса семерых грибников.

Один из них — 68-летний житель города Сланцы Евгений Петров, который приехал в соседнюю область вместе с супругой. Они были уверены, что гдовские леса им давно знакомы, и спокойно отправились за грибами, оставив машину в направлении деревни Вейно. В один момент женщина поняла, что мужа рядом нет, и начала самостоятельные поиски. Они не увенчались успехом, поэтому было решено звонить в службу спасения.

Дежурная группа искала мужчину в заданном квадрате до двух часов ночи, но безрезультатно. В 7:00 следующего дня на поиски выехала другая группа. Ситуацию осложняло то, что пенсионер плохо слышал и имел проблемы с речью, которую понимала только жена — именно она «расшифровывала» спасателям всё, что мужчина описывал по телефону.

О трудностях, которые пережил в лесу потерявшийся грибник, написала «Гдовская заря». Кругом было много воды, ему и присесть толком было негде. В одном месте удалось развести костёр, мужчина немного согрелся, и снова отправился, как ему казалось, в правильном направлении к своей машине. Нашли его намного дальше, во время движения вдоль линии электропередачи в сторону Сланцев. После почти суток поиска один из спасателей заметил впереди мелькающую белую ткань на большой палке. Мужчине помогли выйти из леса и даже вынесли его грибы, которые он всё это время носил с собой, довезли до машины. От медицинской помощи спасенный отказался и самостоятельно поехал домой - успокаивать жену.

Фиксируются подобные инциденты и на территории других районов области, изобилующей лесными массивами. К примеру, в июле 70-летний дедушка пропал в Великолукском районе. Тревогу забила жительница деревни Полибино, сообщившая в полицию о сожителе соседки, который ушел в лес и не вернулся. На звонки он не отвечал, опасения усиливали проблемы с ногами. К месту пропажи пенсионера выдвинулась находящаяся в этой же деревне инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МО МВД России «Великолукский» майор полиции Юлия Лапина, совместно с местными жителями она организовала поиски мужчины. Пройдя около полутора километров по лесному массиву, сотрудник полиции обнаружила пропавшего. Он лежал в высокой траве у ручья и не мог самостоятельно оттуда выбраться. Инспектор вытащила пожилого мужчину, вызвала бригаду скорой медицинской помощи и, тем самым, спасла ему жизнь.

Сквозь буреломы, заросли, болота

Как показывает практика, в лесах чаще всего теряются именно граждане пожилого возраста. Среди них много «знатоков» грибных мест, которые уверены, что хорошо ориентируются на местности, так как многократно ходили в лесной массив.

«К огромному сожалению, у пожилых людей уже не те ресурсы и силы, что были в молодости, плюс различные особенности по здоровью, поэтому мы чаще ищем людей почтенного возраста», - подтвердила инструктор-дрессировщик, старшая кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Юлия Иванова. На поиски она отправляется вместе с бордер-колли Форсажем — аттестованной собакой-спасателем, на счету которого немало спасённых жизней.

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Юлия Иванова рассказала, что в прошлом году в отряд поступило 185 заявок на поиски, в текущем - 160, но «расчетный» сезон ещё продолжается. «В оба года примерно две трети из них - город, остальное - лес. Любой поисковый сезон - это городские и лесные поиски. В теплое время преобладают лесные, в остальное - городские», - пояснила кинолог.

Она напомнила, что поиски обычно ведутся по отработанной схеме: сначала поступает заявка в полицию, затем правоохранители обращаются в отряд «ЛизаАлерт», члены которого незамедлительно выезжают на местность.

Форсаж. Фото Юлии Ивановой

«Мы получаем задачу, которую нам дает инфорг - специально обученный человек, который знает, как правильно выстраивать стратегию поиска. И дальше начинаем работать. У кинологического расчета (кинолог плюс поисковая собака) самый главный результат - задача, отработанная на отлично. В нашем отряде мы работаем по алгоритмам. На любой поиск у нас есть задача. В большинстве случаев мы не находим человека, но задачу выполняем. Для справки: длительность задачи от 3,5 до 7 часов. Всё это время кинологический расчет работает в лесу, пробираясь сквозь буреломы, заросли, болота и прочие прелести. Это очень сложно для человека и во много раз сложнее для собаки, ведь она пробегает расстояния в несколько раз больше, чем проходит кинолог. К тому же, поисковая собака ещё и анализирует миллионы запахов в поисках человека», - описала процесс поисковик.

Форсаж. Фото Юлии Ивановой

Она подчеркнула, что Форсаж ни разу в своей жизни не ошибался и всегда показывает прекрасный результат. Тем не менее, кинолог всегда переживает за четвероногого напарника, когда в зоне поиска есть болота, борщевик и урочища - всё это может быть смертельно опасно для собаки. «Это каждый раз боль, страх, переживания для родных, близких и для нас. Поэтому лучший поиск тот, которого не было», - добавила Юлия Иванова и поделилась памяткой, которая будет полезна всем и, возможно, спасет кому-то жизнь.

Искать ориентиры и безопасные маршруты

Полный список правил для тех, кто собирается на «тихую охоту», регулярно публикует Управление МЧС России по Псковской области:

адекватно оценивайте состояние своего здоровья;

сообщите близким о том, куда планируете поехать и когда вернетесь;

не отпускайте пожилых людей в лес одних;

не забывайте брать с собой заряженный мобильный телефон;

возьмите нож, перекус, небольшой запас воды, необходимые медикаменты и компас.

Если человек всё же заблудился, прежде всего, ему следует не паниковать. «Постарайся успокоиться и сосредоточиться. Подумай, как можно выйти к тому месту, откуда ты начал путь. Отыскать дорогу к населенному пункту тебе могут помочь звуки: лай собак, шум поезда, машин и других транспортных средств», - рекомендуют в ведомстве.

Если же не получается найти ориентир, нужно сразу звонить в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и оставаться на месте.

Ввиду географических особенностей региона для псковичей подготовили и памятку, которая позволит не угодить в болотистую местность. Перед началом перехода трясины необходимо ослабить лямки рюкзака, если таковой имеется. Передвигаться нужно медленно, без резких движений, наступая на кочки и корневища растений. При себе хорошо бы иметь шест, которым можно проверять место перед тем, как на него ступить.

Всё это не помогло, и вы провалились в болото? Не поддавайтесь панике, не совершайте резких движений и набирайте «112», если телефон с собой. Также в МЧС советуют сбросить все отягощающие вещи и громко звать на помощь. Если под руками есть палка, нужно положить её на поверхность болота, медленно подтянуть и перенести свой вес на шест. При отсутствии чего-то подобного можно снять куртку или плащ и бросить перед собой на поверхность трясины. Помочь могут свисающие ветки, кусты.

«Выбирай безопасные маршруты и не подвергай себя напрасному риску», - призывают в МЧС.

В ведомстве также не устают напоминать о мерах предосторожности в походах, не связанных со сбором лесных богатств. Рекомендации такие:

составлять маршрут по силам, предусмотреть запасные варианты пути;

вес рюкзака не должен превышать 15 килограммов;

проверить срок годности и условия хранения продуктов и медикаментов;

не нарушать правила пожарной безопасности;

взять с собой заряженный телефон и портативное зарядное устройство;

при возникновении чрезвычайного происшествия звонить по единому номеру «112».

Кроме того, туристическим группам и отдельным туристам советуют за 10 дней до начала путешествия зарегистрироваться и проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения. Это необходимо для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств своевременно организовать поисково-спасательные работы.

Даже если вы знаете лес, в который намереваетесь отправиться, «как свои пять пальцев», не стоит пренебрегать этими простыми правилами. Истории людей, заплутавших в лесу, показывают, что подобное может случиться с каждым, независимо от возраста, состояния здоровья и способностей ориентироваться в пространстве.

Ульяна Лаблюк