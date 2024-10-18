Проводить занятия дополнительного образования в Пскове можно в индивидуальном порядке. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
«Нам нужно прервать именно связи. Те, кто работают в индивидуальном порядке, проводить занятия могут», - сказала Ирина Иванова.
Помимо этого, дети, которые готовятся к соревнованиям согласно всероссийскому календарю, также могут продолжать к ним готовиться, но ответственность за их здоровье лежит на тренере, отметила первый замглавы администрации Пскова. «Здесь проходит жесткий входной контроль: измерение температуры и иные необходимые меры», - добавила она.
Напомним, с 21 октября все школы Пскова перешли на дистанционный формат обучения. Решение принято в связи с большим числом случаев внебольничной пневмонии в ряде образовательных учреждений города.
Детские сады в Пскове продолжают работать в обычном режиме.