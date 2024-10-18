Общество

К моменту объявления «дистанта» в Пскове еще четыре школы ожидали ухода на карантин — Ирина Иванова

К моменту объявления дистанционного обучения в Пскове еще четыре школы были в очереди на введение карантина. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Пять школ к моменту объявления карантина и дистанционного обучения уже были переведены на дистанционный формат, еще 4 были на очереди. Соответственно, 9 школ из 27 - это большой объем, поэтому и было принято решение о переводе всех школ (на "дистант" - ред.)», - рассказала Ирина Иванова.

Если смотреть на темпы заболеваемости, то карантин в отдельно взятой школе - это сложное решение, но оно принимается на основе большого числа заболевших, поэтому введение дистанционного обучения во всех школах было необходимо, пояснила гостья студии.

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Напомним, с 21 октября все школы Пскова перешли на дистанционный формат обучения. Решение принято в связи с большим числом случаев внебольничной пневмонии в ряде образовательных учреждений города.

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Детские сады в Пскове продолжают работать в обычном режиме.