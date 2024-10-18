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Общество

Первый замглавы Пскова: Сбои в работе «Сферума» обусловлены пиковой нагрузкой

22.10.2024 16:12|ПсковКомментариев: 0

Образовательная платформа «Сферум» себя хорошо зарекомендовала, но у нее, как и у любой другой платформы, бывают сбои. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«"Сферум" себя зарекомендовал, безусловно, у него, как и у любой другой платформы, существуют часы сбоя. Знаю, что вчера фиксировали сбой. Пару часов в неделю сбоит программа, но это не говорит о том, что система нерабочая. Вчерашний сбой обуславливается пиковой нагрузкой», - рассказала Ирина Иванова. 

Ранее председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил, что Псковская область работает со службой поддержки платформы «Сферум» на федеральном уровне, чтобы процесс дистанционного обучения школьников был оптимизирован.

Напомним, с 21 октября все школы Пскова перевели на дистанционный формат обучения. Решение принято в связи с большим числом случаев внебольничной пневмонии в ряде образовательных учреждений города. 

Теги: #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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