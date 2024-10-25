Общество

Певица Валерия: Псков прекрасен, здесь обязательно надо побывать

Народная артистка России, певица Валерия посетила столицу Псковской области, сообщается в официальной группе исполнительницы в соцсети «ВКонтакте».

Фото: официальная группа Валерии в соцсети «ВКонтакте»

«Псков — город с древней историей, он прекрасен. Здесь обязательно надо побывать. Его древние памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: Свято-Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь и многие другие», - отметила Валерия.

Также певица побывала на одном из промышленных предприятий в Псковской области и положительно оценила его работу и вклад в развитие страны.