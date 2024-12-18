Общество

Губернатор обозначил вызовы, с которыми столкнулась Псковская область в 2024 году

Вызовы, с которыми пришлось столкнуться Псковской области в 2024 году, перечислил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Первый вызов - это внимание к семьям ребят, которые сейчас находятся на СВО», - сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что были введены региональные меры поддержки в виде единовременной выплаты, что потребовало определенных финансовых вложений. «Для нас это был ощутимый финансовый вызов. В целом по году порядка 450 млн рублей составили незапланированные расходы», - пояснил он.

Также к вызовам 2024 года Михаил Ведерников отнес «мусорный коллапс». Напомним, после очередного коллапса ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Теперь региональным оператором стала областная компания ООО «Экогрупп». «Если в целом посчитать весь лизинг, то получится порядка 600 млн затрат», - отметил он и добавил, что на сегодняшний день полностью обеспечен парк мусоровозов.

«Надеюсь, таких вызовов (мусорного коллапса - ред.) больше не будет. Сделаем все, чтобы ни от кого не зависеть», - заключил глава региона.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.