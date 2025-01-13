Общество

Возле крещенских купелей в Псковской области будут дежурить спасатели

Сотрудники МЧС России по Псковской области, сотрудники МВД и учреждений здравоохранения будут дежурить возле всех санкционированных мест для крещенских купаний в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Практически везде ледовое поле или вообще отсутствует, или неустойчиво. У нас есть методические рекомендации МЧС России. Эти методические рекомендации подразумевают определенные технические устройства, купели, которые позволяют обеспечить безопасность граждан. Это сходни, это, непосредственно, оборудование самой купели, площадка, некоторые дополнительные понтоны», - доложил руководитель регионального управления ГУ МЧС РФ Сергей Лаврухин.

Он добавил, что методические рекомендации каждый год направляются во все муниципальные образования.

«Главы хорошо знают эти методические рекомендации, изучили этот документ. Если пользоваться этим документом и выполнять все необходимые рекомендации МЧС России, то никаких проблем не будет. Традиционно мы на сайте Главного управления МЧС по Псковской области размещаем все места для купания. На каждом таком официальном месте будет дежурить вся система РСЧС. Это и сотрудники МЧС, это и сотрудники МВД, это и необходимая безопасность с точки зрения здравоохранения будет обеспечена», - отметил Сергей Лаврухин.

В Пскове место для купания будет оборудовано у городского пляжа, с адресами купелей в других муниципалитетах можно ознакомиться по ссылке ниже.

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Для обеспечения безопасности планируется привлечь и отряд «Дружина».