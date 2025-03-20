Общество

Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала о своих ассоциациях, связанных с Псковской Лентой Новостей, поздравляя с 25-летием.

«Прежде всего ПЛН - это приятные люди, которые выполняют свою работу грамотно и профессионально. Это доброжелательные люди, в любых репортажах всегда звучит желание что-то сделать лучше, осветить всесторонне или, как это у вас называется, справедливо и объективно. Псковской Ленте Новостей я желаю успехов. Я желаю оставаться такими же, не надо меняться. Несмотря на все изменения вокруг, оставайтесь такими же, какими вы были. Я желаю вам хорошей погоды в любую погоду, это чувство в себе можно развить», - сказала Тала Нещадимова.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.