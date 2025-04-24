Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны

Псковская Лента Новостей – это та компания, которая смогла создать себя сама в непростой период для страны и города Пскова. Таким мнением поделилась директор Псковского отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.