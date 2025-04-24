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Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны

Псковская Лента Новостей – это та компания, которая смогла создать себя сама в непростой период для страны и города Пскова. Таким мнением поделилась директор Псковского отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко.

«ПЛН 25 лет — это такой возраст, который уже не младенчество и не юношество, а осознанная зрелость. И ПЛН у меня ассоциируется, как та компания, которая смогла сама себя сделать в тот непростой период в истории нашей страны и города. Пришло совершенно другое поколение людей, нежели то, которое было в момент создания, поэтому уважаю, искренне ценю и желаю, чтобы следующие 25 лет были эпохой расцвета и поиска новых горизонтов для развития успехов», – сказала Анна Тарасенко.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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