Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Псковская область 80-летие Победы
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Господин Рейтингомер
Огненное сердце Ершово
Образование для учащихся с инвалидностью
Великие Луки к 80-летию Победы
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Профсоюзный Первомай
«Динопарк» Открылся в Пскове
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
«Учитель года»: В школе по любви
Места силы Псковской области
 
 
 
ещё Общество 07.05.2025 12:300 Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед 09.05.2025 07:000 80-летие Великой Победы отмечают в Псковской области 09.05.2025 03:300 Стартовала акция «Бессмертный полк» в режиме онлайн 08.05.2025 23:330 Состоялся автопробег от могилы Александра Матросова в Великих Луках до деревни Чернушки 08.05.2025 23:040 Авиакомпании России вернулись к штатному графику полетов 08.05.2025 21:550 На площади Ленина в Великих Луках состоялась репетиция парада
 
 
 
Самое популярное 04.05.2025 22:114 5-9 мая в Пскове будут действовать ограничения движения транспорта 04.05.2025 17:091 Судью Псковского городского суда могут лишить статуса за освобождение украинских наркокурьеров 03.05.2025 16:430 Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО 05.05.2025 11:090 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы 05.05.2025 15:260 Проверку проводят в отношении отпустившей украинских наркокурьеров псковской судьи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

80-летие Великой Победы отмечают в Псковской области

09.05.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 9 мая, жители Псковской области торжественно отмечают знаменательную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы в двух крупнейших городах региона — Пскове и Великих Луках — спустя долго время в очном формате пройдет традиционный Парад Победы, начало в 10.00. После будет организовано шествие «Бессмертного полка», старт в 11.00. Вход на территорию проведения мероприятий будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов. В связи приходить на мероприятия лучше заранее. 

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», позволяющий погрузиться в атмосферу мая 1945 года, состоится 9 мая на улице Ленина в Пскове. Площадка будет работать с 11.00 до 19.00. 

9 мая до 14:00 будут действовать ограничения мобильного интернета, которые могут сказаться на безналичной оплате услуг. Жителям Псковской области на эти часы рекомендуют запастить наличными. Также в связи с проведением памятных мероприятий ограничено движение транспорта. 

Как сообщалось ранее, в военном параде в Пскове на 9 мая примут участие 17 парадных расчетов воинов Псковского гарнизона. В рамках показа военной техники планируется выставить мотовездеход АМ-1, машину 1В119 «Реостат», БТР-80, ЗРК «Стрела-10», БТР-МДМ, 2С25 «Спрут-СД». Технику выставили в стационарном формате. 

Напомним, «Бессмертный полк» пройдёт 9 мая во всех муниципалитетах Псковской области. Присоединиться к шествию могут все желающие. Главное условие – с собой нужно взять штендер с портретом героя, приближавшего Великую Победу. 

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов, пишет Calend.ru

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки действовавших в конце войны фронтов. Впереди шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.

Смотрите также
05.05.2025 15:550 80-летие Победы в Великих Луках: афиша мероприятий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
В опросе приняло участие 134 человека
09.05.2025, 07:000 80-летие Великой Победы отмечают в Псковской области 09.05.2025, 03:300 Стартовала акция «Бессмертный полк» в режиме онлайн 08.05.2025, 23:530 Премьера спектакля «Глядя в небеса». ФОТОРЕПОРТАЖ 08.05.2025, 23:330 Состоялся автопробег от могилы Александра Матросова в Великих Луках до деревни Чернушки
08.05.2025, 23:140 Гимнастки из Пскова завоевали восемь медалей и командный кубок на турнире в Москве 08.05.2025, 23:040 Авиакомпании России вернулись к штатному графику полетов 08.05.2025, 23:000 Накануне Дня Победы митрополит Матфей совершил панихиду по павшим воинам 08.05.2025, 22:000 Финансист рассказала, как налоги влияют на рост цен в ресторанном бизнесе
08.05.2025, 21:550 На площади Ленина в Великих Луках состоялась репетиция парада 08.05.2025, 21:460 Маршрут патриотической экспедиции «Непокорённые» пройдет через Псковскую область 08.05.2025, 21:320 На домах семи Почётных граждан города Великие Луки установили именные таблички 08.05.2025, 21:180 В Пскове зажгли огненную картину «Родина-мать зовёт!»
08.05.2025, 21:030 Папа римский Лев XIV начал обращение к верующим с призыва о мире 08.05.2025, 20:560 Премьера спектакля псковского театра «Глядя в небеса…» прошла с аншлагом 08.05.2025, 20:420 Сергей Вострецов: Эксперимент Минтруда — прорыв для самозанятых, лишенных защиты при болезни 08.05.2025, 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США
08.05.2025, 20:140 Обелиск воинам Маншук Маметовой и Ибрагиму Сулейменову открыли в Невельском районе 08.05.2025, 19:550 Выставку о торжестве человеческой воли к мирной жизни открыли в «Михайловском» 08.05.2025, 19:520 Памятное мероприятие состоялось у братского захоронения в Острове-3 08.05.2025, 19:340 Спецпроект «Пастырь. Защитники Отечества» запускает «ПЛН FM» в год 80-летия Победы
08.05.2025, 19:270 Первый показ спектакля «Глядя в небеса» проходит в Пскове 08.05.2025, 19:210 Избран новый папа римский 08.05.2025, 19:130 Сотовые операторы предупреждают псковичей об отсутствии интернета 9 мая 08.05.2025, 19:120 «Три мудреца»: Нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим? ВИДЕО
08.05.2025, 19:070 Семья из 89 человек приехала в Пушкиногорский район из Казахстана на могилу погибшего на войне родственника 08.05.2025, 18:490 До +14 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 9 мая 08.05.2025, 18:460 Рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых 08.05.2025, 18:280 В Пскове опубликована программа спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!»
08.05.2025, 18:210 В псковской филармонии начался концерт «Аккорды Победы» 08.05.2025, 18:130 Автопробег «Бессмертного полка» завершился на мемориале в псковской деревне Ершово. ФОТО 08.05.2025, 18:050 Губернатор поблагодарил руководство «Газпрома» за отсрочку ремонтных работ в Великих Луках 08.05.2025, 17:570 «Зверьё моё»: Миниатюрный и удобный в быту компаньон
08.05.2025, 17:570 На площадке «Кино» на улице Ленина в Пскове покажут парад Победы 1945 года 08.05.2025, 17:290 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове 08.05.2025, 17:240 Траурный митинг прошёл в Пскове у Могилы Неизвестного солдата 08.05.2025, 17:190 Профессия менеджера по продажам стала самой популярной у псковичей
08.05.2025, 17:080 Росгвардейцы почтили память защитников Пскова 08.05.2025, 17:050 В Якутии найден крупнейший в истории России алмаз янтарного цвета 08.05.2025, 16:490 Танцплощадка развернется на улице Ленина в Пскове 9 мая 08.05.2025, 16:400 Автопробег к 80-летию Победы стартовал в Пскове
08.05.2025, 16:332 Мобильный интернет ограничат в Пскове в День Победы 08.05.2025, 16:220 Подачу теплоносителя соцучреждениям Великих Лук по заявкам восстановят с 9 мая 08.05.2025, 15:551 «Беседка»: О поисковой работе «Следа «Пантеры». ВИДЕО 08.05.2025, 15:390 Видеопоздравление ко Дню Победы подготовила Псковская епархия
08.05.2025, 15:290 «Карнавал бега» состоится в Пскове на набережной реки Великой 08.05.2025, 15:130 Товарооборот РФ и США за март вырос в 1,5 раза 08.05.2025, 15:011 В центре Пскова выгружают военную технику к параду Победы 08.05.2025, 14:480 Не оставят равнодушными
08.05.2025, 14:450 «Была ложка с надписью Иося»: в «Следе «Пантеры» назвали способы определения личности поднятых бойцов 08.05.2025, 14:410 Лишенный прав мотоциклист погиб при наезде на дерево в Бежаницком районе 08.05.2025, 14:140 Календарь алхимика Брюса и книгу указов Петра I подарили библиотеке «Михайловского» 08.05.2025, 14:080 Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ
08.05.2025, 13:580 Приняты работы по реставрации Успенского собора в Святогорском монастыре 08.05.2025, 13:420 Количество осадков на Северо-Западе начнет сокращаться 10-11 мая 08.05.2025, 13:290 «Открытый микрофон», буккроссинг и викторины проведут в Детском парке Пскова 9 мая 08.05.2025, 13:150 Кардиналы за утро четверга не смогли избрать нового папу римского
08.05.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим? 08.05.2025, 12:560 Десять судебных приставов в Пскове приняли присягу 08.05.2025, 12:480 Как поступают с останками немецких солдат, рассказали поисковики «Следа «Пантеры» 08.05.2025, 12:310 За два Кубка Победы поборются хоккеисты в Пскове 9-11 мая
08.05.2025, 12:140 Суды запретили объявления о продаже и покупке «Пушкинских карт»  08.05.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о поисковой работе «Следа «Пантеры» 08.05.2025, 11:540 День открытых дверей состоится в обновленной экспозиции псковского музея 9 мая 08.05.2025, 11:520 Скончался предложивший понятие «мягкая сила» политолог Джозеф Най
08.05.2025, 11:410 «Три мудреца»: Нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим?    08.05.2025, 11:260 Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить 08.05.2025, 11:080 2 из 3 псковичей одобряют длинные майские выходные – опрос 08.05.2025, 10:520 «Беседка»: О поисковой работе «Следа «Пантеры»
08.05.2025, 10:440 На мемориале в псковской деревне Ершово почтили память погибших красноармейцев 08.05.2025, 10:370 На сборные экскурсии по выставке гравюр мастеров жанра укиё-э приглашают псковичей 08.05.2025, 10:190 «Зверье мое»: Особенности жизни с йоркширским терьером. ВИДЕО 08.05.2025, 10:100 Торжественный вечер к 80-летию Победы прошел в драмтеатре Великих Лук
08.05.2025, 09:520 В Госдуме рассмотрят предложение повысить штрафы за мат 08.05.2025, 09:350 Псковские торговые комплексы приглашают на праздничные программы ко Дню Победы 08.05.2025, 09:170 Дни памяти и примирения отмечают 8 и 9 мая 08.05.2025, 09:002 Юбилейная и еще две улицы будут перекрыты в Пскове 8 мая
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru