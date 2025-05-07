Общество

80-летие Великой Победы отмечают в Псковской области

Сегодня, 9 мая, жители Псковской области торжественно отмечают знаменательную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы в двух крупнейших городах региона — Пскове и Великих Луках — спустя долго время в очном формате пройдет традиционный Парад Победы, начало в 10.00. После будет организовано шествие «Бессмертного полка», старт в 11.00. Вход на территорию проведения мероприятий будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамками металлодетекторов. В связи приходить на мероприятия лучше заранее.

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», позволяющий погрузиться в атмосферу мая 1945 года, состоится 9 мая на улице Ленина в Пскове. Площадка будет работать с 11.00 до 19.00.

9 мая до 14:00 будут действовать ограничения мобильного интернета, которые могут сказаться на безналичной оплате услуг. Жителям Псковской области на эти часы рекомендуют запастить наличными. Также в связи с проведением памятных мероприятий ограничено движение транспорта.

Как сообщалось ранее, в военном параде в Пскове на 9 мая примут участие 17 парадных расчетов воинов Псковского гарнизона. В рамках показа военной техники планируется выставить мотовездеход АМ-1, машину 1В119 «Реостат», БТР-80, ЗРК «Стрела-10», БТР-МДМ, 2С25 «Спрут-СД». Технику выставили в стационарном формате.

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Напомним, «Бессмертный полк» пройдёт 9 мая во всех муниципалитетах Псковской области. Присоединиться к шествию могут все желающие. Главное условие – с собой нужно взять штендер с портретом героя, приближавшего Великую Победу.

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов, пишет Calend.ru

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки действовавших в конце войны фронтов. Впереди шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.