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Общество

Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи

29.05.2025 13:26|ПсковКомментариев: 0

В детском возрасте особо важно заботиться о здоровье молочных зубов. Они обеспечивают нормальное пережевывание пищи и способствуют правильному развитию зубочелюстного аппарата, влияя на эстетику улыбки и дикцию ребенка. Специалисты клиники «Псковдент» поделились советами, как сохранить детские зубы без кариеса и налета.

Фото: «Псковдент»

Специалисты рекомендуют начинать чистку сразу после появления первого зуба, подобрав специальную детскую щетку с ограничителями. После прорезывания более четырех зубов можно уже использовать полноценную детскую щетку с мягкими щетинками из полиэстера. Также для правильного контроля очистки зубов рекомендуется использовать индикаторы для налета в виде жидкости или в виде таблеток для пережевывания. Родители вместе с ребёнком смогут посмотреть, где он плохо почистил зубы. Таким образом, использование индикатора налета сильно поможет улучшить качество очистки зубов, тем самым сохранив молочные зубы в здоровом состоянии без кариеса и налета.

В будущем такой уход скажется на правильном и здоровом прорезывании постоянных зубов.

С трех лет специалисты рекомендуют приучать ребенка к ирригатору, скребку для чистки языка и монопучковой щетке.

«При правильном подходе к гигиене полости рта с раннего возраста можно избежать большинства проблем, связанных с зубами и дефектами зубочелюстной системы в будущем», - подчеркнули специалисты. 

Напомним, интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике в парке Строителей в Пскове 31 мая, который состоится в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей. Специалисты расскажут детям, как правильно чистить зубы, а также разыграют среди гостей подарки.  

Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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