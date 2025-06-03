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Общество

Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей 

03.06.2025 18:04|ПсковКомментариев: 0

Праздник «Всё лучшее — детям», организованный в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей и приуроченный к Международному дню защиты детей, который состоялся в парке Строителей в Пскове 31 мая, - это хорошая инициатива, работающая во благо общества. Так отозвался о мероприятии глава города Пскова Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM). 

«На этих выходных прошел ряд мероприятий: и в субботу, и в воскресенье на разных площадках города эти мероприятия проводили. Конечно, стоит особо отметить, что в свой юбилейный год, в рамках празднования 25-летия, состоялся детский праздник Псковской Ленты Новостей. Это очень приятно, частная инициатива, которая работает во благо нашего общества», - сказал Борис Елкин. 

Глава Пскова уточнил, что приветствует все частные инициативы культурно-массовых мероприятий, инвестиций в город. 

«Может быть, кто-то скажет, что это малая часть, но если посмотреть на общую картину, это очень важно и для города, и для наших детей, и для наших взрослых. Получилось их увлечь, завлечь и, можно сказать, немного отвлечь. Приятно, что Псковская Лента Новостей включилась в этот процесс. Спасибо за то, что есть такие инициативы», - заключил градоначальник. 

Напомним, детский праздник к 25-летию ПЛН посетили более пяти тысяч человек.  

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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