Общество

Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей

Праздник «Всё лучшее — детям», организованный в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей и приуроченный к Международному дню защиты детей, который состоялся в парке Строителей в Пскове 31 мая, - это хорошая инициатива, работающая во благо общества. Так отозвался о мероприятии глава города Пскова Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

«На этих выходных прошел ряд мероприятий: и в субботу, и в воскресенье на разных площадках города эти мероприятия проводили. Конечно, стоит особо отметить, что в свой юбилейный год, в рамках празднования 25-летия, состоялся детский праздник Псковской Ленты Новостей. Это очень приятно, частная инициатива, которая работает во благо нашего общества», - сказал Борис Елкин.

Глава Пскова уточнил, что приветствует все частные инициативы культурно-массовых мероприятий, инвестиций в город.

«Может быть, кто-то скажет, что это малая часть, но если посмотреть на общую картину, это очень важно и для города, и для наших детей, и для наших взрослых. Получилось их увлечь, завлечь и, можно сказать, немного отвлечь. Приятно, что Псковская Лента Новостей включилась в этот процесс. Спасибо за то, что есть такие инициативы», - заключил градоначальник.

Напомним, детский праздник к 25-летию ПЛН посетили более пяти тысяч человек.