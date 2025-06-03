Общество

Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном

Псковская Лента Новостей - один из самых интересных, увлекательных и доступных каналов информации, считает председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

«Псковская Лента Новостей - это не просто один из самых интересных, увлекательных и доступных каналов информации, это еще и очень разнообразная возможность для того, чтобы послушать, посмотреть, почитать новости, аналитику, поразмышлять и обменяться мнениями. Во всяком случае, когда обращаешься к Псковской Ленте Новостей, ты всегда узнаешь не просто что-то новое, очень интересное и очень важное, но и всегда имеешь возможность обменяться мыслями об этом со своими коллегами, своими друзьями. Я искренне поздравляю Псковскую Ленту Новостей, всех тех, кто работает в Ленте. Для нас думается, что это прекрасная возможность иметь отличные новости в Псковском регионе», - сказал Александр Седунов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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