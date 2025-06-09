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Общество

Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет

11.06.2025 11:51|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей — это всегда правда, заявил член Совета Федерации РФ от Псковской области, в недавнем прошлом первый заместитель командующего ВДВ России, генерал-майор Алексей Наумец.

«Во-первых, я лично от себя хочу поздравить Псковскую Ленту Новостей, весь коллектив с серьезной датой. 25 лет на площадке средств массовой информации — это достойное времяпровождение. Мы знаем, как много начиналось таких проектов. Кто-то сложился, кто-то не потянул, а вы крепко стоите на ногах. Что я хочу сказать про ПЛН? Во-первых, это всегда правда, это никогда не искажение событий, никогда не приукрашивание. Здесь конкретные вопросы и конкретное освещение всех событий, которые происходят. Желаю вам творческих успехов, успехов именно на этом поприще, продолжать также работать. Желаю долголетия, творческого долголетия, чтобы вы порастали авторитетом, а авторитет у вашего издания огромный. Поверьте мне. Спасибо большое, еще раз всех с праздником», - сказал Алексей Наумец. 

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Пресс-портрет
Наумец Алексей Васильевич Член Совета Федерации от Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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