Общество

Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН

Псковская Лента Новостей вместе с партнерами подготовила ценные призы для победителя и призеров конкурса на самый оригинальный и необычный выложенный логотип ПЛН. Состязание креативных читателей приурочено к празднованию 25-летия электронного периодического издания.

Напомним, участникам предлагается создать логотип ПЛН из любых материалов и сфотографировать результат. Самыми необычными работами читатели делятся в альбоме ПЛН в социальной сети «ВКонтакте».

Победителя и призеров конкурса выложенных логотипов мы поднимем в небо на аэростате на празднике, который состоится в парке Строителей в Пскове вечером 19 июля. Помимо этого, такой подарок мы сделаем победителям предыдущих конкурсов, которые прошли в рамках 25-летия ПЛН.

Помимо этого, победитель конкурса выложенных логотипов получит подарочный сертификат на сумму 4500 рублей на базу отдыха «Озёрная» в Печорском районе.

За второе место предусмотрен также подарочный сертификат на сумму 1000 рублей в ​кафе-пиццерии «Моя Италия».

А за третье место мы подарим сертификат в бассейн «Феникс» на 12 сеансов.

Предусмотрен и приз редакционных симпатий: сертификат на один заезд в картинг-клубе PitStop Pskov.

Проявить креативность и поучаствовать в создании логотипа информационного портала можно до середины июля.

Помимо этого, продолжается конкурс Псковской Ленты Новостей «Народный репортер».

Награждение победителей и призеров конкурса логотипов состоится 19 июля в парке Строителей. Итоги конкурса «Народный репортер» подведем осенью.

Напомним, в честь 25-летия редакция ПЛН в 2025 году проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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