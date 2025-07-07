Общество

Борис Елкин: ПЛН вносит большой вклад в развитие города

Глава Пскова Борис Елкин выразил благодарность Псковской Ленте Новостей за организацию торжества в честь 25-летия издания, включающего подъём аэростата в парке Строителей. На онлайн-брифинге в общественном пресс-центре ПЛН он уточнил, что такие инициативы вносят значительный вклад в культурную жизнь города и способствуют продвижению общественных инициатив.

«Псковская Лента Новостей вносит большой вклад в развитие города, это очень важно. Те мероприятия, в которых принимает участие ПЛН, всегда грандиозные и интересные. Спасибо вам за это. В преддверии Дня города ПЛН организует праздник в парке Строителей с подъемом на воздушном шаре. Инициативы, которые исходят от активных горожан и от бизнеса, мы всегда стараемся приветствовать, особенно, если это во благо людям», - сказал Борис Елкин.

Напомним, Псковская Лента Новостей готовится провести грандиозное событие — торжественный запуск аэростата, в рамках которого, в том числе, дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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