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Общество

Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара

16.07.2025 15:42|ПсковКомментариев: 0

На празднике Псковской Ленты Новостей у гостей праздника будет возможность сыграть в лотерею и выиграть полет на тепловом аэростате. Об этом на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«На празднике гостей ожидает множество активностей, а также выступления артистов и подарки. Каждый гость сможет найти для себя что-то свое», - рассказала Анна Костикова.

Организатор отметила, что в рамках праздника будет специальная лотерея, которая позволит псковичам попытать удачу и выиграть полет на аэростате в рамках праздника.

Напомним, на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.

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А в рамках торжественного запуска аэростата, в том числе, дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.  

Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем». 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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