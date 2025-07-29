Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона

Псковская Лента Новостей — главный новостной источник региона, считает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
«Поздравляю Псковскую Ленту Новостей, главный новостной источник региона, с годовщиной, с двадцатипятилетием. Желаю вам дальнейшего процветания, интересных и актуальных новостей, а также благодарных читателей, зрителей и слушателей. Пусть ваш коллектив будет крепким, а работа приносит удовольствие», — сказал Антон Дымов.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.