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Общество

Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона

30.07.2025 12:21|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей — главный новостной источник региона, считает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

«Поздравляю Псковскую Ленту Новостей, главный новостной источник региона, с годовщиной, с двадцатипятилетием. Желаю вам дальнейшего процветания, интересных и актуальных новостей, а также благодарных читателей, зрителей и слушателей. Пусть ваш коллектив будет крепким, а работа приносит удовольствие», — сказал Антон Дымов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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