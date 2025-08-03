Общество

Более 20 млн рублей получит Псковская область на экоинициативы в заповедниках

Все три заявки Псковской области, вышедшие в финал первого конкурса президентского фонда экологических и природоохранных проектов, признаны победителями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Общая сумма выигранных средств на реализацию экологических инициатив в регионе составила более 20 млн рублей. Итоги конкурса подведены в рамках заседания Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов правительства РФ.

Победителями конкурса признаны национальный парк «Себежский», государственный природный заповедник «Полистовский» (Бежаницы) и АНО «Экомудрость» (Порхов).

Нацпарк «Себежский» отмечен за проект «Кластер Гидробиолога — Ихтиолога» (16,4 млн рублей). Планируется создание гидробиологической лаборатории, ихтиологических центров и оборудование центра полевых исследований глемпингового типа в деревне Осыно. В Полистовском заповеднике будет реализован проект «Озерные летописи» (2,9 млн рублей). Его цель — разработка нового водного маршрута и вовлечение местных жителей в туристскую деятельность в качестве гидов. В Порхове планируется реализовать проект «Эконаследие: защита дикой природы Псковской и Новгородской областей» (почти 1,5 млн рублей). Он направлен на поддержку уникальных экосистем и редких видов флоры и фауны. Планируется организация не только лекций, но и научных экспедиций, в ходе которых волонтеры будут заниматься мониторингом краснокнижных видов, высаживанием растений и подкормкой животных.

«Участие в конкурсе будет способствовать формированию у граждан, и в первую очередь у подрастающего поколения, бережного отношения к природе. Кроме того, инициативы тесно увязаны с задачами национального проекта “Экологическое благополучие". Мы осознанно выбрали такой подход, чтобы вовлечь общественность в его реализацию, дать каждому участнику конкурса возможность внести свой вклад в достижение национальной цели», - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и поблагодарил граждан и общественные организации за неравнодушное отношение к природе родной страны.

В первом грантовом конкурсе проектов президентского фонда природы приняли участие 13 работ из Псковской области. Всего на конкурс было подано свыше 1,6 тысяч заявок. Победителями стали 164 проекта. Среди отобранных инициатив 45 направлены на сохранение редких видов животных, 37 – на мониторинг биоразнообразия, еще 35 проектов предполагают развитие экотуризма на особо охраняемых природных территориях, 12 нацелены на сохранение экосистем Арктической зоны, 35 инициатив – это просветительские мероприятия.