Валентина Понизовская: ПЛН завоевала авторитет у широкой аудитории читателей

Псковская Лента Новостей завоевала популярность и авторитет среди широкой читательской аудитории, считает глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.
«Администрация Красногородского округа поздравляет вас и сотрудников с 25-летием со дня основания издания! За годы своего существования Псковская Лента Новостей завоевала огромную популярность, признание и авторитет среди самой широкой читательской аудитории. ПЛН – это огромный интернет-портал, на котором читатель может найти всё – новости региона, авторские статьи, фоторепортажи и многое другое. Благодаря плодотворной работе всего коллектива Псковская Лента Новостей стала ведущим печатным средством массовой информации области. Желаем всему коллективу здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и профессиональных достижений», - сказала Валентина Понизовская.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.