Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться

Событийная повестка в регионе становится все более насыщенной, поэтому у Псковской Ленты Новостей впереди много работы, заявила вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева на торжественном вечере в честь 25-летия ПЛН.

«Прежде всего хочу всех поздравить с замечательным юбилеем. Хочу пожелать всем сотрудникам ПЛН не расслабляться. Большой вам информационной повестки. Количество мероприятий и событий будет только увеличиваться. Мы над этим работаем. Поэтому плодотворной вам работы, жизненных сил, мирного неба и, конечно же, здоровья. Всех благ вам», - выступила Ольга Тимофеева.

Напомним, праздничный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» города Пскова.

Особым украшением вечера станет концерт петербургского коллектива — джазового квинтета Софьи Шустровой.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.