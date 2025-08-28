Общество

Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН

Праздничный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» города Пскова, передает корреспондент ПЛН.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие собрало руководителей органов государственной власти и местного самоуправления, лидеров политических партий, депутатов, представителей регионального бизнеса, общественных организаций, деятелей культуры и спорта.

Особым украшением вечера станет концерт петербургского коллектива — джазового квинтета Софьи Шустровой.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.