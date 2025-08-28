Общество

Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков

Жители Псковской области видят картину жизни глазами ПЛН, и это ответственная и почетная роль, заявил главный федеральный инспектор по региону Александр Хлопков на торжественном вечере в «Квартале Мейера» 29 августа, передает корреспондент ПЛН.

«Я живу в Псковской области с 2002 года. Поэтому для меня Псковская Лента Новостей в Пскове была всегда. И для меня, как для стороннего наблюдателя, это была история успеха. И ее квинтэссенцией сейчас является этот зал, эти гости, те пожелания, которые прозвучали», - сказал Александр Хлопков.

Главная награда ПЛН, заявил он, это возможность участвовать в создании реальности для тысяч и тысяч людей.

«Каждый из нас видит только маленький кусочек мира, как один кустик в огромном саду. А обо всем саде мы узнаем от кого-то. И вот удивительно, для сотен тысяч людей картину этого сада рисуете вы. Они его видят вашими глазами. Это очень большая честь. Тут очень много зависит от вас, от вашего угла зрения, потому что в саду есть и удобрения, и прекрасные цветы», - заключил Александр Хлопков.

Напомним, праздничный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» города Пскова.

Особым украшением вечера станет концерт петербургского коллектива — джазового квинтета Софьи Шустровой.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.