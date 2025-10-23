Общество

На медиафоруме в Пскове рассказали, как противостоять деструктивным угрозам

На VI Псковском международном медиафоруме «Информационные войны: факты против фейков», который стартовал в четверг, 23 октября, эксперты рассказали, как противостоять деструктивным угрозам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие собрало ведущих экспертов медиасферы, представителей российских и зарубежных СМИ.

После церемонии открытия работа форума продолжилась в тематических секциях. Участники обсуждают широкий круг вопросов: от журналистики в зоне СВО и в новых регионах до противодействия фейкам и информационной перегрузке. Отдельные площадки посвящены тенденции переезда европейцев в Россию, работе в мессенджере МАХ и современному блогингу.

Секция «Предупреждение деструктивных явлений» прошла в Доме молодежи. С докладами перед участниками выступили признанные специалисты в области безопасности.

Эксперт в сфере противодействия терроризму и экстремизму Павел Корешков в своем выступлении сосредоточился на теме вербовки и ее видах, а также рассказал о механизмах, которые используются для распространения экстремистской идеологии в интернете.

Юрист и эксперт-деструктолог Ольга Стрекалова подробно разобрала юридические аспекты и современные методики выявления деструктивного контента для детей и подростков и противодействия ему в цифровой среде. Она затронула тему «колумбайна» и «групп смерти», направленных на принуждение подростков к выполнению деструктивных действий с целью причинения вреда себе или другим, а также рассказала о тонкостях неоязычества и вербовке через славянскую пропаганду (речь идет о деструктивных религиозных группах).

Работа медиафорума продолжается. Его итогом станет выработка практических рекомендаций для журналистов и медиаэкспертов по усилению роли фактчекинга и повышению устойчивости информационного пространства.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. За время существования медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для представителей средств массовой информации и пресс-служб территориальных органов федеральных органов власти, специалистов по связям с общественностью не только Северо-Запада, но и всей России.