Дефицит наиболее востребованных специальностей в Псковской области снизился до 39%

Дефицит наиболее востребованных специальностей в Псковской области составляет 39%, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания депутатов во время бюджетного послания 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В числе принятых решений – размер сертификата для победителей конкурсов «Лучший педагогический» и «Лучший медицинский работник» возрастет до 200 тысяч рублей (сейчас 150 тысяч).
«По предложению фракции "Единая Россия" мы выделим дополнительные средства на обеспечение служебным жильём. А именно: +10 млн педагогам (до суммы в размере 25 млн) и +20 млн медикам (с 35 до 55 млн). Всего на поддержку медицинских и педагогических кадров мы предлагаем заложить более 400 млн рублей», - добавил губернатор.
Запланированы также средства на программы «Земский тренер» и «Земский работник культуры».