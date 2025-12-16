Общество

Дефицит наиболее востребованных специальностей в Псковской области снизился до 39%

Дефицит наиболее востребованных специальностей в Псковской области составляет 39%, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания депутатов во время бюджетного послания 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые депутаты, вместе с вами мы разрабатывали и принимали программы, направленные на сокращение дефицита наиболее востребованных специальностей. В этой части хочу сказать вам искренние слова благодарности за совместную работу. Эффект есть. Уже приводил цифры, что в 2018 году дефицит составлял 52%, если говорить про медицинские кадры, и имел устойчивую тенденцию к увеличению. Мы ситуацию переломили, и сейчас дефицит составляет 39%. И при всём при этом, мы держим руку на пульсе, анализируем данные, актуализируем меры поддержки. Буквально на этой неделе детализировали все изменения», - сказал Михаил Ведерников.

В числе принятых решений – размер сертификата для победителей конкурсов «Лучший педагогический» и «Лучший медицинский работник» возрастет до 200 тысяч рублей (сейчас 150 тысяч).

«По предложению фракции "Единая Россия" мы выделим дополнительные средства на обеспечение служебным жильём. А именно: +10 млн педагогам (до суммы в размере 25 млн) и +20 млн медикам (с 35 до 55 млн). Всего на поддержку медицинских и педагогических кадров мы предлагаем заложить более 400 млн рублей», - добавил губернатор.

Запланированы также средства на программы «Земский тренер» и «Земский работник культуры».