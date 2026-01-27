 
Общество

Потерпевшие по делу экс-ректора ПсковГУ хотят взыскать с нее свыше 15 млн рублей

0

Потерпевшие по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, которая находится под домашним арестом по делу о хищении денежных средств и превышении должностных полномочий, заявили 15 гражданских исков о взыскании с Ильиной причиненного материального ущерба на общую сумму более 15,1 миллиона рублей. Об этом говорится в обвинительном заключении.

Как следует из обвинительного заключения, действующее руководство вуза заявило к Наталье Ильиной два иска с требованием взыскать нанесенный ПсковГУ материальный ущерб, пишет ТАСС. Суммы этих исков составляют 6 637 772,20 рублей и 215 тысяч рублей. В остальных гражданских исках сотрудники вуза требуют взыскать с экс-ректора причиненный им материальный ущерб. Максимальная сумма исковых требований у одного из заявителей достигает 1 миллиона 630 тысяч рублей. Минимальное из заявленных исковых требований составляет 100 тысяч рублей.

Как следует из обвинительного заключения, Наталья Ильина признала вину по одному эпизоду по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также по 16 эпизодам по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Отметим, 4 декабря 2025 года Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля 2025 года, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 год.

Сегодня суд начал рассматривать уголовное дело по существу. 

