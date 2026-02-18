 
Общество

Суд по делу экс-ректора ПсковГУ приступает к исследованию вещественных доказательств

0

В Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель планирует исследовать вещественные доказательства. 

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Напомним, экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

На предыдущем заседании завершили исследование письменных доказательств. 

