Спорт

Футболист «Псков-747» забил за сборную Северо-Запада в финальном турнире первенства страны

В составе сборной МРО «Северо-Запад» игрок футбольного клуба «Псков-747» Александр Коренблюм забил один из пяти мячей в ворота сборной Московской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили представители клуба, футболисту это удалось на 52-й минуте игры.

Напомним, сам матч закончился победой сборной Северо-Запада (5:0).

Сборная Северо-Запада, состоящая из юношей 2002 года рождения, 12 сентября отправилась в Кострому, где участвует в финальном турнире первенства России по футболу среди сборных команд субъектов РФ и МРО РФС.

Кроме сборной Московской области, в групповом турнире сборная Северо-Запада сыграет со сборными Урала и Западной Сибири (14 сентября), Золотого Кольца (16 сентября) и ЮФО/СКФО (17 сентября). Полуфиналы пройдут 21 сентября, финал - 22 сентября.