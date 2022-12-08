Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
FAQ передача показаний
проект бюджета Пскова
новогодние корпоративы
Новогодняя акция на Geely
Новая «Пчёлка» в Пскове
поддержка мобилизованных членов профсоюза
лонгрид кушать подано
борьба с наледью
Есть работа
рост тарифов
Газ в быту
Господин Рейтингомер
о псковском футболе
досуг готовимся к сезону
новогоднее импортозамещение
фолк-рок в Пскове
 
 
 
ещё Спорт 08.12.2022 11:570 Псковские спортсмены приняли участие в первенстве СЗФО по рукопашному бою 10.12.2022 12:270 Увидели лучший матч в своей жизни: 88 тысяч болельщиков Аргентины (скорее Месси) пережили шок 10.12.2022 11:510 Псковичи получили медали на кубке мира по тхэквондо ИТФ 10.12.2022 11:500 Футбольный эксперт Андрей Созин рассказал о перспективе легионеров в РПЛ 10.12.2022 09:000 Всемирный день футбола отмечают 10 декабря 09.12.2022 20:550 Хорватия победила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре
 
 
 
Самое популярное 06.12.2022 09:040 Ещё с шестью погибшими на Украине военнослужащими простились в Псковской области 05.12.2022 09:500 Стали известны подробности смерти мужчины на улице Петровской в Пскове 09.12.2022 11:060 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Увидели лучший матч в своей жизни: 88 тысяч болельщиков Аргентины (скорее Месси) пережили шок

10.12.2022 12:27|ПсковКомментариев: 0

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

 

Этот чемпионат мира многие назовут самым необычным. И, скорее всего, будут правы. Но есть кое-что, что делает чемпионат мира совершенно заурядным – он пролетел невероятно быстро. Казалось, мы только вчера заехали в вагончик и не смогли попасть в фан-зону на матч-открытия. Но нет, прошло уже три недели: у нас позади 21 матч, а впереди лишь две игры: четвертьфинал Аргентина – Нидерланды и матч за бронзу.

В четвертьфинальный день мы входили с невероятным предвкушением. Знаете, бывает такое ощущение, что примешь участие в чём-то историческом. Очень хотелось яркого матча, который запомнится на долгие годы. А потом можно будет с гордостью рассказывать, что был на нем лично.

Смотреть первый четвертьфинал мы поехали в фан-зону Hayya, о которой мы рассказывали ранее. Приехали заранее, но издалека увидели, что совершенно нет удобных кресел, которые были в прошлый раз. Мы уточнили – где кресла и будут ли они к матчам. На что нам ответили, что кресла, оказывается, платные. За одно надо заплатить 50 риалов (почти 1000 рублей), при этом покупка осуществляется только на одну игру и только за наличные деньги. Добавляем сюда 40 риалов за вход (750-800 рублей) и получаем круглую сумму просто за то, чтобы попасть внутрь. Больше всего не понравился подход с наличкой, который сразу как бы намекает: продажа кресел – самодеятельность, кто-то просто решил заработать.

Короче говоря, мы решили поискать другое место для просмотра футбола. Вбили в гугл Lusail fan zone и пришли по навигатору. На этом месте оказался пустырь и полное отсутствие фан-зоны.

Мы спросили у волонтера – где поблизости можно посмотреть футбол? В этот раз дали нам классный совет – сходите в место, которое называется «Арабские ночи». В этом пространстве нам очень понравилось: вход стоил 20 риалов (350 рублей), можно было выбрать любое место у любого экрана (3 больших и где-то 10 плазм), которые расположены по всему периметру зоны, а сидеть можно как на свежем воздухе, так и в небольших национальных палатках.

Также разносят напитки и еду, всего около 20 точек питания. Здесь мы и посмотрели вылет Бразилии, а после пенальти Маркиньоса моментально рванули на такси до стадиона.

За 15 минут до стартового свистка мы уже были на самом верхнем ряду 89-тысячного «Лусаила». К сожалению, до сих пор не получилось побывать на «Екатеринбург-Арене», но, думается, ощущения сопоставимые.

Поле очень далеко, но атмосфера космическая. Жаль, что почти не было болельщиков из Голландии. Честно, мы пытались вычислить их по оранжевой форме, но не смогли насчитать больше 500 человек на весь стадион. Арена болела за Аргентину, а точнее за Лионеля Месси. Несколько дней назад мы были на игре Португалии и казалось, что невозможно увидеть больше футболок одного футболиста, но Месси все-таки в этом заочном споре круче.

Вокруг нас было мало аргентинцев. В основном, ребята из Индии и Пакистана, которые очень искренне топили за Лео. Парень перед нами (индус), который пришел на игру с родителями, после гола Месси достал телефон и написал сторис «Я видел это своими глазами. Я счастлив».

Другой болельщик почти весь матч стримил на какую-то неизвестную нам платформу. Но сбоку высвечивалась цифра просмотров – там стабильно держалось больше 1000.

В концовке матча меня попросил сфотографировать парень, у которого на телефоне была заставка I love Pakistan. Пока я выбирал ракурс, ему в мессенджеры сыпались сообщения типа «Ты видел Месси??????», «Ты правда там???????», «Ты шутишь???????». Надо было видеть лицо этого пакистанца. Оно светилось, он правда был счастлив. Как никто в эту минуту.

Было полное ощущение, что все вот так круто для 88 тысяч и закончится: все выложат сторис с десяткой Аргентины, отправят фотографии друзьям и запомнят этот вечер только как встречу с Месси. На нашем секторе некоторые даже последовали примеру Константина Генича и уже на 80-й минуте покидали трибуны.

Но дальше было то, что сделало этот матч самым крутым, на котором мы вообще были вживую. Ваут Вергхорст за 15 минут забил столько же, сколько за всю свою предыдущую карьеру в сборной и перевел матч в дополнительное время. После гениального розыгрыша штрафного Костя единственный на трибуне заорал в голос. Тем самым прервал полный траур людей вокруг.

Марина же время зря не теряла и быстренько закосплеила болельщика из Саудовской Аравии, который переодевался на матче с Польшей.

Тем не менее, для людей вокруг это была сказка со счастливым концом: вместе с пенальти Лаутаро Мартинеса стадион выдохнул. Поход Месси за трофеем продолжается.

Мы почему-то по ходу матча наблюдали за всем этим представлением как бы со стороны. Но именно в серии пенальти почувствовали, частью какой истории стали. У нас было много эмоциональных игр на стадионе: Марина вживую наблюдала победу «Зенита» над МЮ, Костя видел победу России над Египтом. Но эти эмоции сложно сравнивать, все-таки в тех играх мы откровенно за кого-то болели. Сейчас же фанатских переживаний не было, поэтому просто кайфанули, что увидели потрясающий матч. Лучший матч в своей жизни.  

Константин Белюков

Теги: #футбол #чемпионат мира
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 262 человека
10.12.2022, 13:390 «Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина 10.12.2022, 13:220 Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Псковском районе 10.12.2022, 13:010 Как нашли Довмонта «с большими ушами»: История клада XVI века и подземных сокровищ Пскова 10.12.2022, 12:450 Мифы о гастрите развеял российский врач
10.12.2022, 12:390 Как убирают Псков, узнала команда ПЛН-ТВ. ВИДЕО 10.12.2022, 12:270 Увидели лучший матч в своей жизни: 88 тысяч болельщиков Аргентины (скорее Месси) пережили шок 10.12.2022, 12:093 Два инвестиционных проекта по переработке рапса разработали в Псковской области 10.12.2022, 11:510 Псковичи получили медали на кубке мира по тхэквондо ИТФ
10.12.2022, 11:340 Более шести миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области 10.12.2022, 11:270 Каждая вторая компания в Пскове собирается дарить новогодние подарки − опрос 10.12.2022, 10:550 Выставку работ по сюжетам греческой мифологии представят в Пскове 10.12.2022, 10:380 Международный день прав человека празднуют 10 декабря
10.12.2022, 10:190 Стало известно, когда откроют каток в Финском парке Пскова 10.12.2022, 10:010 Законодатели предложили отменить мораторий на проверки бизнеса 10.12.2022, 09:450 Красота неизбывная: симфония фресок впервые прозвучала для псковичей 10.12.2022, 09:380 Работы по уборке снега в Пскове продолжались всю ночь
10.12.2022, 09:200 Торговые центры города приготовили мероприятия для псковичей 10.12.2022, 09:000 Всемирный день футбола отмечают 10 декабря 09.12.2022, 23:000 Юные музыканты из Псковской области выступили в Музее Победы на Поклонной горе 09.12.2022, 22:390 Псковские полицейские организовали профориентационные уроки
09.12.2022, 22:310 Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики 09.12.2022, 22:310 Псковские школьники примут участие в первом съезде Российского движения детей и молодежи 09.12.2022, 22:180 Сотрудники Следственного комитета посетили Псковский детский дом 09.12.2022, 22:150 Минюст признал иноагентом игрока «Что? Где? Когда?»
09.12.2022, 22:001 Ступени древней лестницы обнаружили в большой звоннице Псково-Печерского монастыря 09.12.2022, 21:450 Кража ноутбука обернулась для жителя Дедовичей лишением свободы 09.12.2022, 21:410 Петербургские учёные создали уникального робота-художника 09.12.2022, 21:230 Победителей конкурса социальной рекламы «Твой выбор» наградили в Пскове
09.12.2022, 21:120 Диетолог назвал пять простых правил для лёгкого похудения 09.12.2022, 21:000 Гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего» состоится 17 декабря 09.12.2022, 20:550 Хорватия победила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре 09.12.2022, 20:510 Последнее заседание действующего состава Общественного совета состоялось в псковском УМВД
09.12.2022, 20:400 В России упростят процедуру получения грантов для сельхозкооперативов 09.12.2022, 20:360 Пушкиногорская школа искусств отметила 70-летие 09.12.2022, 20:260 Лекция о древнерусском деревянном зодчестве пройдёт в Пскове 09.12.2022, 20:110 Хранить домашние консервы в холодильнике посоветовали псковичам в Роспотребнадзоре
09.12.2022, 20:000 Псковские следователи почтили память Героев Отечества 09.12.2022, 19:490 Учащиеся Писковской школы узнали об истории принятия декларации прав человека 09.12.2022, 19:420 Речи о дополнительной мобилизации не идет - Путин 09.12.2022, 19:380 Российские компании смогут не раскрывать финансовую отчетность до июля 2023 года
09.12.2022, 19:240 Вкусно жить не запретишь: как многодетная псковичка реализовала себя в создании сладостей и сыров 09.12.2022, 19:230 Доберман не смог пересечь границу России в Псковской области из-за отсутствия прививки от бешенства 09.12.2022, 19:220 «Дабришутинг»: Сезонные заболевания, минимальная зарплата и нетрадиционные ценности. ВИДЕО 09.12.2022, 19:120 Председатель облсовпрофа поздравил жителей региона с Днём Героев Отечества
09.12.2022, 19:040 Премьера «Симфонии псковских фресок» состоялась в Пскове 09.12.2022, 18:480 Проект ГК «Титан» «Экосуббота» вошёл в топ лучших экологических практик за 2022 год 09.12.2022, 18:330 Английские переводы пушкинских стихов, написанных в Михайловском, публикует «Русская виртуальная библиотека» 09.12.2022, 18:280 Псковичам стало проще рассказывать о красотах Северного Кавказа в Сети
09.12.2022, 18:150 Выставку о послевоенном восстановлении памятников архитектуры открыли в Пскове 09.12.2022, 18:001 Участок дороги в Порховском районе ввели в эксплуатацию 09.12.2022, 17:540 Михаил Ведерников помог решить ряд острых вопросов по поддержке граждан с ОВЗ 09.12.2022, 17:520 «Дом Советов»: Андрей Козлов о поддержке аграриев, развитии сельских территорий и борьбе с борщевиком. ВИДЕО
09.12.2022, 17:500 Вышитую карту Псковской области покажут 12 декабря 09.12.2022, 17:430 Условия для благоустройства территории создают в псковской Тямше 09.12.2022, 17:331 Почти 80% россиян уверены, что у молодёжи есть возможность реализовать себя – ВЦИОМ 09.12.2022, 17:260 Андрей Козлов о бюджете Псковской области на 2023 год и развитии сельского хозяйства
09.12.2022, 17:230 Почти 400 тысяч туристов посетило Псковскую область за 11 месяцев 09.12.2022, 17:170 Псковский приют «Лесопилка» просит помощи в расчистке снега 09.12.2022, 17:080 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 декабря 09.12.2022, 16:580 Туман с видимостью менее 500 метров опустится на Псковскую область
09.12.2022, 16:554 Снижение избирательного возраста привлечёт молодёжь к выборам, считают в ЛДПР 09.12.2022, 16:520 Об участии региона в программе комплексного развития сельских территорий рассказал Андрей Козлов 09.12.2022, 16:460 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про подмену понятий 09.12.2022, 16:380 Псковичей приглашают на первый лыжный старт на Соколихе
09.12.2022, 16:330 Интерактив: Вход в арку может стать последним 09.12.2022, 16:320 Каким аграриям подходит программа ввода земель в севооборот, объяснил Андрей Козлов 09.12.2022, 16:310 Муралы по мотивам «Алых парусов» нарисуют в Гдове 09.12.2022, 16:250 Горелку вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Пскове оформили по-новому
09.12.2022, 16:200 Более 7 млрд рублей дополнительно выделят на зарплаты медиков в 2023 году 09.12.2022, 16:170 Александр Котов о поправке к бюджету 2022 года и продаже лекарств в ФАПах 09.12.2022, 16:160 Мешковой способ сбора ТКО частично отменили в Кунье и Новосокольниках 09.12.2022, 16:110 Рост собственных доходов региона за счёт налоговых поступлений отметил Александр Братчиков
09.12.2022, 16:040 Юные великолучане посетят шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона в Москве 09.12.2022, 15:560 Псковичи могут купить квартиру в жилом комплексе «Притяжение» в ипотеку траншами 09.12.2022, 15:470 Почти 40 км трассы М-9 «Балтия» капитально отремонтировали в Себежском районе 09.12.2022, 15:390 Основную меру поддержки для крупных аграриев назвал депутат Псковского областного Собрания
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru