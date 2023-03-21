Московский пилот станет участником 27-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Профессиональный пилот одного из крупнейших клубов воздухоплавателей России «Аэровальс», кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Московской области Сергей Чиненов представит Почту России на 28-ом чемпионате РФ по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Об этом сообщает официальный Telegram-канал мероприятия.
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»
Напомним, чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 27-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках планируют провести в период с 11 по 17 июня.
Известно, что в рамках встречи пройдет ряд состязаний, по итогам которых будет разыгран Кубок России по воздухоплаванию, Кубок Дружбы среди всех пилотов, участвующих в соревнованиях, Кубок города Великие Луки для пилотов, многократно участвующих во встрече, и Кубок княгини Ольги, который вручат лучшей пилотессе.
Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».