Первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для маломобильных групп установлен в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«В 2022 году при поддержке губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова мы продолжили развивать спортивную инфраструктуру города. Одним из заметных событий стало открытие первого в Пскове скейт-парка вблизи улицы Никольской, который сразу же полюбился молодежи. Второй парк экстремальных видов спорта возвели на улице Леона Поземского. Он открылся весной этого года и стал самым большим и оснащенным скейт-парком в Псковской области», - сказал он.
«Одна из самых крупных воркаут-площадок у Кузнецкого моста пополнилась футбольными воротами и баскетбольным кольцом. Развитие велотранспортной системы - еще один приоритет. В 2022 году началась разработка проекта создания связанной велосипедной сети города протяженностью более 90 км», - заключил Борис Елкин.