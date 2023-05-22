Спорт

Первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для маломобильных групп установлен в Пскове

Первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для маломобильных групп установлен в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2022 году при поддержке губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова мы продолжили развивать спортивную инфраструктуру города. Одним из заметных событий стало открытие первого в Пскове скейт-парка вблизи улицы Никольской, который сразу же полюбился молодежи. Второй парк экстремальных видов спорта возвели на улице Леона Поземского. Он открылся весной этого года и стал самым большим и оснащенным скейт-парком в Псковской области», - сказал он.

На стадионе «Машиностроитель» установлен первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для маломобильных групп населения, а в одной из трибун - универсальный компьютерный центр для занятий киберспортом. Получено оборудование для создания тренировочного футбольного поля, соответствующего стандартам Российского футбольного союза.

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По программе «Газпром - детям» в городе построили пришкольные стадионы у школы №3 в микрорайоне Овсище и у школы-интерната на улице Советской Армии. Многофункциональный спортивный комплекс появился и на территории стадиона «Электрон». Оборудованы искусственное поле для мини-футбола, площадки для волейбола, баскетбола и беговые дорожки.

«Одна из самых крупных воркаут-площадок у Кузнецкого моста пополнилась футбольными воротами и баскетбольным кольцом. Развитие велотранспортной системы - еще один приоритет. В 2022 году началась разработка проекта создания связанной велосипедной сети города протяженностью более 90 км», - заключил Борис Елкин.