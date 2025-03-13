Спорт

Евгения Чубарова назначили спортивным директором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Евгений Чубаров – опытный пилот и член сборной России, займёт пост спортивного директора Чемпионата России по воздухоплаванию, который пройдёт в Великих Луках в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей с 8 по 16 июня 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото: Администрация города Великие Луки/ Telegram-канал

Евгений Чубаров обладает Всероссийской судейской категорией, что даёт ему право возглавлять крупнейшие отечественные мероприятия. В состав судейской бригады вошли:

Заместитель главного судьи — Евгения Жохова;

Заместитель главного судьи — Сергей Домени;

Заместитель главного судьи по безопасности полетов — Валерий Лосев;

Старший судья по подсчёту очков — Илона Гизатуллина;

Старший судья-дебрифер — Екатерина Синчурина;

Старший судья-измеритель — Ирина Суворина;

Руководитель полётов — Игорь Семенов.

Напомним, что в рамках мероприятия будут проведены два официальных регламентированных соревнования: 30-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту и четвёртый Чемпионат Псковской области по воздухоплавательному спорту. Также будут разыграны Кубок Дружбы, Кубок княгини Ольги и Кубок города Великие Луки — трофеи, имеющие особое значение для Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Генеральный спонсор мероприятия - ПАО «Газпром».

Регистрация пилотов для участия в великолукской встрече воздухоплавателей уже началась. Российские пилоты, желающие участвовать в чемпионате, должны подать заявки не позднее, а пилоты, не участвующие в чемпионате, могут подать заявки до 8 мая.