Спорт

Тульский пилот традиционно поднимется в великолукское небо на аэростате «Барбадос»

Продолжается регистрация участников на 29-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Пилот из Тулы Олег Снетков подал заявку на участие в тридцатом чемпионате России по воздухоплаванию, сообщили в группе «Воздухоплавание. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Воздухоплавание. Великие Луки» / «ВКонтакте»

Как сообщили в группе, Олег Снетков — один из опытнейших аэронавтов, уже десять лет принимает участие в этом мероприятии. В 2022 году он завоевал приз в соревновании кей-граб, а также стал чемпионом России по воздухоплавательному спорту.

В этом году Олег Снетков вновь поднимется в великолукское небо на своем аэростате «Барбадос».

Напомним, генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».