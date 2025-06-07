Спорт

Вечерний спортивный полет воздухоплавателей состоялся в Великих Луках

Вечерний спортивный полет в рамках Международной встречи воздухоплавателей состоялся в Великих Луках 10 июня, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»

Ранее состоялся брифинг первого спортивного полёта в рамках Чемпионата России по воздухоплавательному спорту на котором аэронавтам обозначили задания, которые им нужно выполнить.

«Метеорологическая обстановка вполне благоприятствует успешному старту и позволяет достойно выполнить спортивные задания. Как было объявлено, осадки в ближайшее время не ожидаются, видимость хорошая, есть тенденция к ослаблению ветра. Аэронавтам поставлены четыре задания. Первое под названием "Пилотская цель" или "Цель, заявленная пилотом", второе - это двойной сброс на максимальном расстоянии, который выполняется при достижении максимальной дистанции в секторе пересечения двух окружностей. Третье задание "Вальс-сомнение" с пятью мишенями. Четвёртое задание "Угол"», - сообщили организаторы.

Отмечается, что все задания, кроме одного - «Вальс-сомнение», предполагают сброс электронного маркера в заданную цель.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.