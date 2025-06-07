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Спорт

Второй спортивный полет совершили воздухоплаватели в Великих Луках

11.06.2025 11:05|ПсковКомментариев: 0

Второй спортивный полет совершили аэронавты в рамках Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 11 июня, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»

«В Великих Луках продолжается 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. В рамках соревнований состоялся второй спортивный полет, в ходе которого пилоты выполнили шесть заданий: площадь треугольника, заявленная пилотом; цель, заявленная судьей (трижды — в разных точках маршрута); максимальная дальность и "вальс-сомнение" — технически сложное и зрелищное задание, требующее точности и мастерства», - сообщили организаторы.

С учетом предыдущих полетов, спортсмены выполнили уже 10 заданий. В ближайшее время станут известны первые промежуточные результаты, которые определят текущих лидеров соревнований.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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