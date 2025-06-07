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Спорт

Третий спортивный полёт воздухоплавателей прошёл в Великих Луках

11.06.2025 21:57|ПсковКомментариев: 0

Третий спортивный полёт прошёл в Великих Луках в рамках 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту и 29-й Международной встречи воздухоплавателей сегодня, 11 июня. Аэростаты стартовали в районе деревни Демя, откуда пилоты вышли на выполнение двух технически сложных заданий. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание/ Великие Луки». 

Фото здесь и далее: Воздухоплавание. Великие Луки/ Telegram-канал

Первым испытанием стал HWZ (вальс-сомнение), выполняемый в порядке двух контрольных целей. Участники должны были точно сбросить красный маркер в пределах MMA радиусом 30 метров, в зачетный период. Тип сброса – свободный, засчитывался только один электронный маркер (№1). Это задание потребовало высокой точности управления аэростатом в условиях ограничения времени и пространства.

 

Следом пилоты приступили к заданию APT (профиль высот) с началом выполнения от электронного маркера 2. Задание заключалось в прохождении заранее определенного профиля на высоте. 

Оба задания стали настоящим вызовом для пилотов, потребовав не только мастерства точной навигации, но и филигранного контроля по вертикали. Полет прошел в хороших погодных условиях, и стал важным этапом в борьбе за чемпионские титулы.

Организаторы напомнили, что соревнования продолжаются, а впереди — новые старты и задания.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове». 

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.

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Теги: #Великие Луки #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
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