Спорт

Стали известны лидеры 30-го Чемпионата России по воздухоплаванию в Великих Луках

Определились нынешние лидеры 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках. Об этом сообщили в в Telegram-канале «Воздухоплавание/ Великие Луки».

Фото: Воздухоплавание. Великие Луки/ Telegram-канал

В турнирной таблице лидирует Олег Снетков из Тульской области, набравший 3523 очка. На втором месте — Дмитрий Кузьминых из Московской области с 3241 баллом, а третью позицию занимает Иван Меняйло с результатом 3215 очков. На четвертой позиции - спортсмен Владимир Богданов из Великих Лук, его сумма баллов составляет 3107.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.