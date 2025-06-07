Спорт

Лучших воздухоплавателей наградили в Великих Луках

Награждение победителей 29-й Международной встречи воздухоплавателей и 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту состоялось в городе Великие Луки сегодня, 15 июня, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Состоялось награждение победителей 20-го Кубка города Великие Луки. Награды вручил глава администрации города Андрей Беляев. Обладателем Кубка стал великолучанин Сергей Никитин. Второе место также за великолучанином Владимиром Богдановым, третье за Андреем Чижовым.

Лучших пилотесс, победителей 18-го Кубка княгини Ольги, наградил Почётный аэронавигатор, Почётный гражданин города Великие Луки, председатель оргкомитета Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов. Третье место заняла Марина Маврина на аэростате «Рязань-спорт», второе — Насонова Диана на аэростате «Аэролама», а обладателем 18-го Кубка княгини Ольги стала Наталья Иванова на аэростате «Адреналин».

Победителей 17-го Кубка Дружбы наградил представитель спонсора мероприятия — великолукского завода «Микрон» — главный инженер завода Валерий Генералов. Третье место занял Дмитрий Кузьминых , вторым стал Иван Меняйло , первое место занял Олег Снетков.

Победителями Чемпионата Псковской области стали великолучане: третье место занял Евгений Кравченко , второе — Владимир Богданов , первое место завоевал Сергей Никитин.

Главным событием, естественно, стало объявление имени нового чемпиона России. Им, по результатам выполнения спортивных задач, стал Олег Снетков из Тулы.

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Второе место занял Иван Меняйло из Москвы, третье — Дмитрий Кузьминых из Московской области.

«Стоит отметить, что свой заслуженный титул Олег Снетков получил в поистине напряжённой борьбе, поскольку между обладателями первого, а особенно второго и третьего мест не столь большой перевес, но тем более ценной является эта победа. Напомним, что для Олега Снеткова это уже второй титул чемпиона России», - отметили в сообществе.

Заключительным стало награждение сборных команд. Дипломом третьей степени была награждена сборная команда Рязанской области, спортивная сборная команда Тульской области получила второе место, первое место — сборная команда Московской области.

Напомним, мероприятие проходило в Великих Луках с 8 по 15 июня. В нём приняли участие более 50 пилотов из разных регионов России, а также Белоруссии.

Генеральным спонсором 29-й Международной встречи воздухоплавателей и 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту является ПАО «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».