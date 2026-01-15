Хоккей на траве презентуют псковичам на массовом спортивном мероприятии

Хоккей на траве презентуют в Псковской области на массовом спортивном мероприятии 24 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз. Развитие школьного спорта в целом он обсудил с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной.

Фото: Антон Мороз / Telegram

В ходе встречи депутаты поговорили о Псковской области и о развитии школьного спорта России в целом. Отдельное внимание было уделено направлению, которое для региона пока новое, — хоккею на траве. Это и вопросы материально-технической базы, и подготовка тренеров, и интеграция спортивных дисциплин в школьную программу.

«Для меня принципиально важно, чтобы у детей было больше возможностей заниматься спортом с раннего возраста — разными видами, в комфортных и современных условиях. Школьный спорт — это не только физическое развитие, но и формирование характера, умения работать в команде и здоровые жизненные ориентиры», — пояснил Антон Мороз.

Депутаты также обсудили подготовку крупного массового спортивного мероприятия, которое пройдет в Псковской области уже 24 января. В программе — презентация хоккея на траве, утверждение программы развития этого направления в регионе и круглый стол по развитию массового спорта с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Работаем системно и на перспективу. Спорт должен быть доступным и интересным каждому ребенку», — уверен Антон Мороз.

Напомним, федерацию хоккея на траве создали в Псковской области в 2025 году при поддержке Антона Мороза.