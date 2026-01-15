Хоккей на траве презентуют псковичам на массовом спортивном мероприятии

Хоккей на траве презентуют в Псковской области на массовом спортивном мероприятии 24 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз. Развитие школьного спорта в целом он обсудил с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной.
Фото: Антон Мороз / Telegram
В ходе встречи депутаты поговорили о Псковской области и о развитии школьного спорта России в целом. Отдельное внимание было уделено направлению, которое для региона пока новое, — хоккею на траве. Это и вопросы материально-технической базы, и подготовка тренеров, и интеграция спортивных дисциплин в школьную программу.
Депутаты также обсудили подготовку крупного массового спортивного мероприятия, которое пройдет в Псковской области уже 24 января. В программе — презентация хоккея на траве, утверждение программы развития этого направления в регионе и круглый стол по развитию массового спорта с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«Работаем системно и на перспективу. Спорт должен быть доступным и интересным каждому ребенку», — уверен Антон Мороз.
Напомним, федерацию хоккея на траве создали в Псковской области в 2025 году при поддержке Антона Мороза.
