Псковские спортсмены познакомились с тонкостями индорхоккея

В Пскове в спорткомплексе «Олимп» состоялся мастер‑класс по индорхоккею — мероприятие приурочили к официальному открытию Федерации хоккея на траве в Псковской области. Гости из Выборга провели тренировку для воспитанников спортшколы «Стрела» и клуба «Псков». Об особенностях этого вида спорта рассказала тренер спортивной школы Олимпийского резерва «Фаворит» (Выборг, Ленинградская область) Лариса Кузнецова.

«Вид спорта, конечно, интересный, но очень сложный, — отметила Лариса Кузнецова. — Многие приходят, видят красивые фигуры у спортсменов и думают, что на этом всё заканчивается. Нет, это только обложка. Всё остальное — это огромнейший труд. Нужно иметь характер для того, чтобы всё‑таки остаться в этом виде спорта и продолжать им заниматься многие годы. Это очень сложно».

Тренер также представила своего молодого коллегу — Аниту Халявину, которая будет проводить мастер‑класс.

«Анита — молодой специалист. Она отработала всего год, но уже показывает отличные результаты. Я занимаюсь с детишками больше десяти лет, и мы надеемся, что вдвоём с Анитой мы сможем добиться больших успехов», — поделилась Лариса Кузнецова.

Говоря о возрастной политике в спортивной школе, тренер пояснила: «Официальный приём детей в спортивную школу начинается с 9 лет и продолжается до 18 лет — это детский и юношеский этап подготовки. Раньше ситуация была немного проще: после достижения 18 лет спортсмены могли оставаться в школе и продолжать тренировки. Но сейчас у нас в регионе нет клуба, куда могли бы перейти выпускники. Из‑за этого ребятам приходится искать другие клубы — они становятся "свободными агентами“ и уходят в другие команды».

На вопрос о том, что происходит со спортсменами старше 18 лет, Лариса Кузнецова ответила: «Клуба нет, идти некуда. Поэтому они ищут себе клубы где могут — мы стараемся помочь им с трудоустройством, но возможности ограничены».

Кроме того, тренер подробно рассказала о дисциплинах в хоккее на траве:

«У нас есть три дисциплины. Первая — большой хоккей на траве. Это основная дисциплина: поле по размерам как футбольное, с искусственным покрытием. Вторая — индорхоккей, то есть хоккей в зале. И третья — "5 на 5", новая дисциплина, которая развивается всего около двух лет. У каждой из них свои правила и разное количество игроков. В большом хоккее на поле выходят 10 полевых игроков плюс вратарь — всего 11 человек. В индорхоккее — пять полевых плюс вратарь. А в дисциплине "5 на 5" играют четыре полевых игрока и вратарь, отсюда и название. Есть и различия в правилах. Например, в индорхоккее вообще нельзя поднимать мяч. В большом хоккее и в "5 на 5" мяч может подниматься в любом направлении и на любую высоту при передаче, но работать с мячом выше уровня колен запрещено. Дисциплина "5 на 5" объединяет черты большого хоккея и индор‑хоккея: мы играем на улице, как в большом хоккее, но при этом используем борта, как в индор‑хоккее», — объяснила Лариса Кузнецова.

Напомним, в псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 24 января, прошло официальное открытие Федерации хоккея на траве (индорхоккею) Псковской области.

Как сообщил президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице‑президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу № 3 Антон Мороз, в Псковской области планируют провести один из этапов Кубка России по хоккею на траве.