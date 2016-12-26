В 2017 году в «Моглино» начнется строительство цеха для сдачи в аренду резидентам

В 2017 году в особой экономической зоне «Моглино» начнется строительство цеха для сдачи в аренду резидентам. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Глава региона рассказал, что на территории особой экономической зоны выполнен огромный объем работ в виде электроподстанции, таможенного поста, дорожной инфраструктуры. Сейчас в «Моглино» активно возводятся два завода, которые планируют начать работу уже к лету 2017 года.

Кроме того, в 2017 году планируется начать строительство цеха, который будет поделен для арендаторов. «Одно дело, когда арендатор входит в проект на малой площади и стоимость входа минимальна, другое дело, когда речь идет о строительстве фабрики. В виду отсутствия денежных средств мы не смогли сразу построить корпус и также, как Игорь Савицкий (псковский предприниматель, владелец технопарка «Зубчатка» - ред.) сдавать в аренду производственные площади. Но проектирование цеха завершается и в следующем году стройка начнется», - сказал он, пояснив, что после введения в эксплуатацию объекта «Моглино» сможет предложить резидентам и землю, и уже готовые помещения.

Источник: Псковская Лента Новостей